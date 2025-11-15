El Gobierno de Venezuela activó un nuevo pago dentro del Sistema Patria que llega con un incremento para los trabajadores del sector público, correspondiente al mes de noviembre de 2025. La acreditación incluye dos beneficios que forman parte de las bonificaciones regulares asignadas al personal de la administración pública.

Los montos actualizados ya comenzaron a depositarse y representan un alza respecto a lo entregado en octubre. Descubre cómo se compone este beneficio y quiénes pueden cobrarlo.

¿QUÉ BONO SE ACTIVÓ Y CUÁL ES EL NUEVO MONTO QUE RECIBEN LOS TRABAJADORES?

Los empleados del sector público están recibiendo dos asignaciones económicas que llegaron con aumento en noviembre. Según la información disponible, este pago incluye:

Ingreso contra la Guerra Económica , que para este mes asciende a 28.080,00 bolívares.

, que para este mes asciende a 28.080,00 bolívares. Bonificación de Fin de Año, cuyo valor se ubica en 4.680,00 bolívares.

Ambos montos representan un incremento respecto a octubre, cuando el aporte por la Guerra Económica era de 23.880,00 bolívares y la bonificación alcanzaba los 3.980,00 bolívares. Estas cifras pueden variar según el organismo y el cargo que ocupe cada trabajador dentro de la administración pública, según explica la plataforma Primicia.

Foto: EFE

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

(Foto: composición GEC)

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Estar registrado correctamente en el Sistema Patria es requisito indispensable para recibir los bonos.

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL REGISTRO EN SISTEMA PATRIA?

El registro en el Sistema Patria es indispensable para acceder a los subsidios que otorga el Gobierno. Este trámite se realiza en www.patria.org.ve, donde se debe seleccionar la opción “Usuario/contraseña” y luego “Regístrate” para comenzar.

El sistema pedirá datos básicos como número de cédula, teléfono móvil, sexo y fecha de nacimiento, además de la validación del número telefónico con un código. Posteriormente, se deben ingresar nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica y crear una contraseña segura antes de hacer clic en “Registrar”.

Tras confirmar el registro exitoso e iniciar sesión nuevamente con cédula, código de seguridad y clave, la cuenta en la Plataforma Patria quedará activa.