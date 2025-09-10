El pan con chicharrón de Perú disputa la gran final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos frente a la arepa de Venezuela, en un enfrentamiento que ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales. La competencia gastronómica virtual ha generado un gran entusiasmo entre seguidores latinoamericanos, que buscan asegurar el triunfo de su plato típico favorito.

La clave en esta definición está en el sistema de votación, que abre la posibilidad de sumar más de un apoyo por persona a través de diferentes plataformas digitales. Este detalle ha motivado campañas masivas en línea para impulsar al desayuno peruano. A continuación, descubre cómo funciona este mecanismo y qué hizo posible que el pan con chicharrón llegara a la final con cifras históricas.

¿SE PUEDE VOTAR MÁS DE UNA VEZ POR EL PAN CON CHICHARRÓN?

Sí. Las reglas del certamen permiten emitir hasta tres votos por usuario, ya que el streamer español habilitó Instagram, TikTok y YouTube como canales oficiales. Cada aplicación admite un solo voto, pero al usarlas en conjunto, los seguidores pueden triplicar su apoyo.

El pan con chicharrón representa al Perú en la final del Mundial de Desayunos. (Foto: Andina)

¿CÓMO VOTAR EN LA FINAL DEL TORNEO?

El sistema de votación mantiene el mismo formato usado en todas las rondas previas.

En YouTube y TikTok, Ibai fijó comentarios con el nombre de cada país en la publicación que anuncie la final. Los usuarios deben dar “like” al que deseen apoyar.

En Instagram, se habilitaron encuestas en la publicación de la final para registrar los votos.

¿CÓMO SE VERIFICAN LOS VOTOS VÁLIDOS?

Los votos únicamente cuentan si se emiten en los perfiles oficiales de Ibai Llanos, identificables con el distintivo de check azul. Aunque existen encuestas o publicaciones paralelas, estas no son reconocidas. Desde los canales del propio creador, se enfatizó que “cada voto cuenta hasta el final siempre que esté emitido correctamente”, por lo que recomiendan no interactuar con contenidos de terceros.

¿QUÉ DESAYUNOS REPRESENTAN A LOS FINALISTAS?

En esta última ronda, cada país apuesta por lo más icónico de su mesa matinal.

Perú: Pan con chicharrón, tamal y café pasado.

Venezuela: Arepas en diferentes versiones, empanadas y Maltín.

De esta manera, la final no solo enfrenta a dos naciones, sino también a dos culturas culinarias con gran arraigo en la región.

¿CÓMO LLEGARON PERÚ Y VENEZUELA A LA GRAN FINAL?

El camino de ambos finalistas estuvo marcado por votaciones históricas.

Perú: se impuso a Chile en semifinales con un total de 9.837.000 votos, dos millones más que su rival. La propuesta chilena, compuesta por marraqueta con palta, sopaipillas con pebre y té, alcanzó 7.837.000 votos, pero no fue suficiente para frenar el poder del pan con chicharrón peruano, acompañado de tamal y café pasado.

Venezuela: protagonizó una de las contiendas más parejas contra Bolivia. Con 5.531.000 votos, logró superar por apenas 300 mil a las salteñas y pasteles bolivianos, que registraron 5.219.000 apoyos.

¿QUÉ RÉCORD LOGRÓ EL PAN CON CHICHARRÓN EN LAS SEMIFINALES?

El desayuno peruano alcanzó un hito histórico al convertirse en el platillo con más votos en toda la historia del torneo. Frente a Chile, el pan con chicharrón recibió casi 10 millones de apoyos, superando ampliamente los 7,8 millones que obtuvo la marraqueta. Según Ibai Llanos, esta semifinal superó cualquier expectativa, acumulando 28 millones de interacciones. En redes sociales, los peruanos celebraron con mensajes como “nuestro desayuno no tiene competencia” y “el pan con chicharrón es el más rico de todos”.