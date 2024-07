De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 7.7 millones de venezolanos vivirán las próximas elecciones presidenciales de Venezuela en el extranjero. Si bien existe cierta ilusión por ver un cambio de Gobierno, que actualmente está presidido por Nicolás Maduro, muchos venezolanos dudan sobre si esto es un factor determinante como para planear retornar a su país.

En Argentina, donde residen aproximademente 220.000 venezolanos, se entrevistó a algunas personas que emigraron de Venezuela para conocer si volverían a su nación una vez que tengan un nuevo mandatario. Si bien muchos se mostraron optimistas ante el cambio de gobierno, la mayoría de ellos dejó en claro que esto no significa que tengan en mente volver a su casa. A continuación, te contamos qué dijeron exactamente.

¿QUÉ DIJERON LOS VENEZOLANOS QUE RESIDEN EN ARGENTINA SOBRE VOLVER A SU PAÍS?

Muchos de los jóvenes venezolanos que viven en Argentina se mostraron felices por el posible cambio positivo que podría tener su país, aunque también aseguraron estar satisfechos con sus vidas actuales y no saben si extrañan las cosas que dejaron atrás.

“Yo estoy armando mi vida acá (en Argentina). Me siento cómoda”, sostuvo Aurora Morote, de 22 años; mientras que Alejandro Quinteros, de 24 años, comenta lo siguiente: “(¿Regresar a Venezuela?) Es difícil. Capaz extraño algo que no sé si existe más”.

En esta misma línea, Dariés Padrón, de 34 años, argumenta lo siguiente: “Parte de todas las amistades (que tenía en Venezuela) se fueron también. Entonces siento que si volvería, no hay eso que existía cuando me vine, por lo cual no siento como un sentimiento de extrañar”.

Por otro lado, también hubo entrevistados venezolanos que, si bien no contemplan volver a país, no descartaron por completo la idea de un eventual retorno.

“Varios de mis amigos me preguntan: ‘¿Si Maduro sale, te vas?’ No, no me iría. Por ahora no, no está en mis planes”, comenta Allan Osmán, de 39 años. “Si es por trabajo, ir a trabajar y volver, sí. No estaría viviendo (allá en Venezuela). Me siento en Argentina. De aquí en 20 años, nadie sabe”, sostuvo Santiago Díaz, de 23 años.

Asimismo, también hubo un joven que explicó que le gusta conocer nuevas cosas en el extranjero, pero esto no significa que se olvida de sus raíces. Debido a esto, aseguró que le gustaría poder desarrollarse también en la tierra que lo vio nacer. “Sin lugar a dudas, tendría una base en Venezuela. O sea me encantaría estar ahí e ir constantemente. Hacer cosas en Venezuela. Invertir en mi país y trabajar por mi país. Me encantaría”, comentó León Febres-Cordero, de 34 años.

SI NICOLÁS MADURO GANA LAS ELECCIONES, ¿CUÁNTOS VENEZOLANOS PLANEAN EMIGRAR AL EXTRANJERO?

Según una encuesta que recoge CNN, alrededor del 40% de los venezolanos que todavía vive en el país está dispuesto a migrar si el actual gobierno de Nicolás Maduro gana las elecciones, mientras que un 45% aún no sabe si se quedaría en dicho territorio.

Por otro lado, sea cual sea los resultados que saldrán en las elecciones presidenciales de Venezuela de este 28 de julio, solo un 14,5% de la población venezolana está seguro de seguir radicando en su país.

¿QUÉ CANDIDATOS SE PRESENTAN EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE VENEZUELA?

Nicolás Maduro | Partido Socialista Unido de Venezuela

| Partido Socialista Unido de Venezuela Edmundo González | Mesa de la Unidad Democrática

| Mesa de la Unidad Democrática Antonio Ecarri Angola | Alianza del Lápiz

| Alianza del Lápiz Luis Eduardo Martínez | Acción Democrática

| Acción Democrática José Brito | Primera Venezuela

| Primera Venezuela Daniel Ceballos | Arepa

| Arepa Enrique Márquez | CG

| CG Javier Bertucci | El Cambio

| El Cambio Benjamín Rausseo | Conde

| Conde Claudio Fermín | Soluciones para Venezuela

¿QUIÉN LIDERA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN VENEZUELA?

El presidente de Datanalisis, Luis Vicente León, reveló que el candidato Edmundo González Urrutia viene liderando las encuestas en torno a las preferencias que tienen los ciudadanos frente a su contrincante oficialista Nicolás Maduro, habiendo una diferencia entre 18% y 25% respectivamente.

“En términos de preferencia, el candidato favorito es, sin duda, González Urrutia. En todas las encuestas significativas del país es el candidato que aparece como número uno de la preferencia nacional, es decir, no hay debate sobre eso. Hay por ahí algunas encuestadoras que han aparecido diciendo básicamente que existen otros números, pero en realidad ninguna de las encuestadoras clásicas y tradicionales de Venezuela te van a presentar un dato equivalente a eso, no existe. Hay una preferencia marcada y evidente alrededor de González Urrutia como preferido en las encuestas”, comenta el especialista.