Los controles migratorios continúan siendo estrictos para los viajeros que buscan ingresar o salir de Venezuela, Bolivia y Colombia utilizando un pasaporte vencido. Esta situación puede ocasionar contratiempos tanto en aeropuertos como en puestos fronterizos, ya que las autoridades de migración mantienen la exigencia de presentar documentación válida para realizar desplazamientos internacionales. El incumplimiento de este requisito puede derivar en la denegación del embarque o en restricciones para cruzar las fronteras. De manera general, las aerolíneas y los organismos encargados del control migratorio solicitan que el pasaporte se encuentre vigente para autorizar el viaje. Asimismo, existen algunas excepciones establecidas mediante acuerdos regionales que permiten flexibilizar esta condición en determinados casos. Los pasajeros deben cumplir con una serie de requisitos adicionales relacionados con su identificación personal y la documentación de viaje, por lo que se recomienda verificar las normas vigentes antes de emprender cualquier desplazamiento internacional.

Conoce los requisitos que debe cumplir los documentos de migraciones y el pasaporte para ingresar o salir de un país

Entre los principales aspectos evaluados por las autoridades migratorias y las aerolíneas se encuentran la vigencia del pasaporte, la identidad del viajero y el cumplimiento de los requisitos de ingreso correspondientes. Este proceso de verificación tiene como finalidad garantizar que los pasajeros puedan ingresar legalmente al país al que se dirigen y evitar inconvenientes durante el trayecto. En caso de que la documentación presente irregularidades, esté vencida o no cumpla con las condiciones exigidas, las compañías aéreas pueden impedir el embarque incluso antes de que el viajero llegue a los controles migratorios. Estos son los requisitos en los controles:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento de identidad válido en los países que lo permiten.

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento.

Permisos migratorios o visas, cuando corresponda.

Requisitos sanitarios o formularios exigidos por algunos destinos.

¿Qué exigen las autoridades migratorias de Venezuela, Bolivia y Colombia sobre los pasaportes de los viajeros?

En Colombia, solicitan a los extranjeros contar con un pasaporte en regla o con alguno de los documentos permitidos mediante acuerdos regionales. Además, pueden impedir el embarque si detectan que el documento de viaje se encuentra vencido al momento de la revisión. Aunque los ciudadanos colombianos tienen algunas facilidades para desplazarse dentro de países de la Comunidad Andina con su documento de identidad, para la mayoría de viajes internacionales es necesario portar documentación actualizada. En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) exige que se identifiquen como nacionales al entrar o salir del país y, en la mayoría de los casos, con un pasaporte vigente. Si el documento está vencido, las autoridades migratorias o las compañías aéreas pueden restringir el viaje hasta regularizar la situación. Por su parte, Bolivia también requiere que los viajeros presenten un pasaporte o documento de identidad válido durante el control migratorio. Gracias a acuerdos del Mercosur y países asociados, ciertos ciudadanos pueden ingresar con su documento nacional de identidad vigente para fines turísticos, pero para otros desplazamientos internacionales sigue siendo obligatorio portar un pasaporte válido.

En el caso de Perú, ¿Qué exigen las autoridades migratorias referentemente a los pasaportes de los viajeros?

Las autoridades migratorias también exigen que los viajeros cuenten con documentación válida y vigente para realizar desplazamientos internacionales. La Superintendencia Nacional de Migraciones señala que los ciudadanos extranjeros deben presentar un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses para ingresar al país, salvo algunas excepciones contempladas para ciudadanos de la Comunidad Andina y del Mercosur, quienes pueden ingresar utilizando su documento nacional de identidad. Asimismo, las aerolíneas suelen verificar el estado de la documentación antes de autorizar el embarque, ya que un pasaporte vencido puede impedir el viaje incluso antes de llegar al control migratorio. Además, Migraciones recomienda a los pasajeros revisar con anticipación la fecha de vencimiento de sus documentos y asegurarse de cumplir con los requisitos exigidos por el país de destino, como visas u otras autorizaciones especiales. En el caso de ciudadanos venezolanos, Perú exige actualmente la presentación de un pasaporte vigente y la visa correspondiente para ingresar al territorio nacional.