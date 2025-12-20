Como parte de su política de ayuda social, el régimen de Nicolás Maduro otorga todos los meses una serie de subsidios que tiene como objetivo aliviar la situación económica de los ciudadanos. En ese sentido, en medio de las fiestas de Navidad y Año Nuevo en diciembre 2025, el gobierno chavista ha iniciado la entrega del Bono de Guerra o Ingreso de Guerra Económica junto al Ingreso de Fin de Año, que está dirigido para una parte de la población venezolana a través del Sistema Patria. En esta oportunidad, la bonificación tiene un ligero aumento, lo que representa un alivio importante en medio del difícil contexto económico, político y social actual en Venezuela. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS DEL BONO GUERRA E INGRESO DE FIN DE AÑO?

A través de las redes sociales de Canal Patria Digital, se anunció que el régimen de Nicolás Maduro activó desde el 15 de diciembre el Ingreso de Guerra Económica por un monto de 32 400 bolívares, equivalentes a 114,68 dólares, conforme el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Esta bonificación está dirigida exclusivamente a los trabajadores activos de la administración pública, quienes recibirán a través del Sistema Patria, correspondiente al presente mes. Eso no es todo, también llegó el Ingreso de Fin de Año para este grupo de la población por un monto de 5 400 bolívares o 19,73 dólares.

Asimismo, la plataforma informó que, desde el jueves 18 de diciembre, el gobierno chavista viene otorgando el Ingreso Contra la Guerra Económica, principalmente al personal jubilado del sector público. Los beneficiarios recibirán 30 240 bolívares a través del Sistema Patria, así como la bonificación de Fin de Año por un monto de 3 780 bolívares. Este beneficio social corresponde al último mes del año, con el objetivo de que esta parte de la población pueda afrontar los gastos de fin de año. De esta manera, los beneficiarios serán notificados mediante el número corto 3532 y a través de la aplicación veMonedero, garantizando que estén al tanto de la disponibilidad de sus fondos.

¿CÓMO REGISTRARME EN EL SISTEMA PATRIA?

El Sistema Patria es considerado una plataforma virtual donde la población venezolana puede registrarse, a fin de acceder a servicios y beneficios que brinda el gobierno de Nicolás Maduro. Así, también destaca el Carnet de la Patria con un código QR único y personalizado para cada usuario. Además, por medio de su monedero digital, los ciudadanos pueden realizar diversas operaciones como, por ejemplo, transferencias bancarias, pagos de servicios, recargas telefónicas, pago de gasolina y más. Por ello, es necesario mantener los datos personales actualizados para evitar inconvenientes con la entrega de los beneficios sociales. De esta manera, para acceder a los bonos, es necesario registrarse en la plataforma Patria en sencillos pasos, según medio locales: