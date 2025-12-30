Sistema Patria activa nuevo pago en bolívares: todo lo que debes saber AQUÍ

A través de la plataforma gubernamental Patria, el Gobierno nacional inició la asignación del bono denominado “Corresponsabilidad y Formación” correspondiente al lapso vigente. Según el anuncio oficial, la suma otorgada varía entre los beneficiarios, ya que está determinada por el organismo donde prestan servicio y el nivel de responsabilidades que ejercen en Venezuela.

De acuerdo con una información difundida a través de los canales digitales de Patria Digital, el desembolso efectuado corresponde a 24.700 bolívares, monto equivalente a 94,23 dólares estadounidenses según la cotización oficial establecida por el Banco Central de Venezuela.

Este aporte económico comenzó a asignarse de forma escalonada y está dirigido a trabajadores del sector público que integran el padrón laboral especial del Estado.

Así debes registrarte en Patria

Para iniciar el proceso, la persona debe ingresar al portal www.patria.org.ve y elegir la opción “Registrarse”. Después, deberá llenar un formulario con datos básicos como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

El siguiente paso consiste en crear un nombre de usuario junto con una contraseña robusta. Posteriormente, será necesario confirmar el número telefónico introduciendo el código que llegará vía mensaje de texto.

Cuando se complete la verificación, el usuario podrá ampliar su perfil incorporando información adicional: dirección de domicilio, detalles de su grupo familiar y, si aplica, los datos bancarios.

En caso de no poseer el Carnet de la Patria, este puede solicitarse durante las jornadas especiales de emisión organizadas por el Gobierno.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

