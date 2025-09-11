El Sistema Patria activó recientemente un nuevo beneficio económico dirigido a las promotoras del Parto Humanizado, con el objetivo de reconocer la labor comunitaria que realizan en distintas regiones del país. Este estipendio, equivalente a 1.100 bolívares, se entrega de manera mensual a quienes acompañan a mujeres embarazadas y madres solteras en procesos de gestación y postparto.

El pago se acredita directamente en la plataforma digital, lo que permite a las beneficiarias disponer del dinero de forma segura y efectiva. Para recibirlo, las promotoras deben realizar algunos pasos básicos dentro del sistema, garantizando así que el subsidio llegue a su cuenta bancaria registrada. A continuación, te contamos qué pasos deben seguir para cobrar el subsidio.

¿CÓMO SE COBRA EL SUBSIDIO?

El dinero se deposita de manera automática en el monedero del Sistema Patria, y cada promotora recibe una notificación confirmando la acreditación.

Para cobrar cualquier bono desde Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿QUIÉNES SON LAS PROMOTORAS DEL PARTO HUMANIZADO?

Son mujeres que trabajan directamente en comunidades para identificar embarazadas, acompañarlas durante el proceso de gestación y brindar orientación en el postparto. Además, promueven la participación en talleres educativos sobre salud y bienestar, con especial atención a madres solteras y familias con escasos recursos, según informa la plataforma Meridiano.

Sistema Patria: conoce los pasos detallados para que las mujeres en Venezuela puedan cobrar más de 1.000 bolívares de manera segura y efectiva | Foto: Freepik

¿CÓMO REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.