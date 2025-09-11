En pleno 2025, millones de venezolanos siguen contando con el respaldo económico de los Bonos de la Patria, un programa impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro. Este jueves, el Sistema Patria lanzó una nueva ronda de depósitos que abarcan tanto ayudas periódicas como asignaciones especiales, destinadas a diversos sectores sociales previamente inscritos en la plataforma oficial de Venezuela.

Sistema Patria: Conoce todos los bonos disponibles y los montos activos que puedes reclamar este 11 de septiembre de 2025

Beca Universitaria: Tiene un valor de 832 bolívares, que equivale a aproximadamente 5,27 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Tiene un valor de 832 bolívares, que equivale a aproximadamente 5,27 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Parto Humanizado: Esta prestación asciende a 1.110 bolívares, o alrededor de 7,03 dólares.

Esta prestación asciende a 1.110 bolívares, o alrededor de 7,03 dólares. Beca de Enseñanza Media: Se otorgan 555 bolívares, equivalentes a 351 dólares.

¿Cómo saber si cobrarás el bono?

Como parte de las acciones gubernamentales para fortalecer la protección social, el Sistema Patria continúa realizando depósitos a diferentes grupos de beneficiarios en Venezuela. Los usuarios serán alertados sobre estos pagos mediante mensajes de texto enviados desde los números 3532 o 67373 a sus teléfonos móviles.

Estos son TODOS los bonos que se podrán cobrar hoy en Venezuela, según Sistema Patria. (Foto: composición GEC)

¿Por qué NO puedes cobrar un Bono?

Uno de los inconvenientes más frecuentes al momento de recibir los bonos del Sistema Patria está relacionado con la falta de actualización de los datos en la plataforma. Esta omisión puede generar retrasos o incluso impedir el acceso a los subsidios. Para evitar este tipo de problemas y asegurarte de que los beneficios del Gobierno te lleguen sin contratiempos, te compartimos algunas recomendaciones clave que debes tener en cuenta:

Utiliza un número de celular único: Asegúrate de que tu número telefónico esté afiliado únicamente a tu usuario en la plataforma. Si el mismo número está vinculado a varias cuentas, podrías quedar excluido del sistema de asignación.

Verifica la coincidencia entre Patria y tu banco: Registra el mismo número de teléfono en el Sistema Patria y en la entidad bancaria asociada. Esta coincidencia facilita la validación de datos y el procesamiento de pagos.

Evita transferencias a personas fuera de tu núcleo familiar: No realices envíos de fondos o gasolina subsidiada a terceros que no estén registrados como parte de tu grupo familiar en el sistema. Estas acciones pueden generar alertas que afecten tu elegibilidad para recibir subsidios.

Mantén tus datos actualizados: Revisa y actualiza con frecuencia la información de tu perfil en el Sistema Patria, incluyendo datos personales, laborales y del núcleo familiar. Esto asegura que el sistema te tenga en cuenta en cada nuevo ciclo de asignación.