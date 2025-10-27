En medio del incremento de los costos de vida, la hiperinflación y un bajo salario, los bonos del Sistema Patria, que son otorgados por el régimen de Nicolás Maduro, representan una gran ayuda para millones de venezolanos, quienes pueden cubrir sus necesidades básicas de todos los días, como alimentos, medicinas y transporte. Por ello, a poco de finalizar octubre 2025, se estima que una serie de bonos se activen a favor de la población. Así, uno de los requisitos indispensables es estar inscrito en esta plataforma, lo cual permitirá obtener diversos subsidios en Venezuela. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ BONOS DE PATRIA SE ACTIVARÍAN DESDE ESTE 27 DE OCTUBRE EN VENEZUELA?

Con la finalidad de brindar ayuda financiera a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. Es así que, las autoridades venezolanas han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a la ciudadanía. A continuación, te presentamos los bonos que se activarían del lunes 27 al viernes 31 de octubre, según medios locales:

Bono Cultores Populares : dirigido a los representantes de la riqueza cultural y de las manifestaciones artísticas de Venezuela.

: dirigido a los representantes de la riqueza cultural y de las manifestaciones artísticas de Venezuela. Bono Cuadrantes de Paz : destinado a los integrantes de los organismos de seguridad ciudadana, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuerpos de bomberos y Protección Civil (PC).

: destinado a los integrantes de los organismos de seguridad ciudadana, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuerpos de bomberos y Protección Civil (PC). Bono de Corresponsabilidad y Formación : dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial.

: dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial. Bono Robert Serra : orientado a jóvenes que trabajan en empresas estatales o que han impulsado diversos emprendimientos.

: orientado a jóvenes que trabajan en empresas estatales o que han impulsado diversos emprendimientos. Bono Chamba Juvenil : destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional.

: destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años que integran la misión social orientada a impulsar la economía nacional. Bono Somos Venezuela: exclusivo para los brigadistas que residen en el territorio nacional.

¿POR QUÉ NO RECIBES LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

Para empezar, los bonos se entregan directamente a los beneficiarios, quienes recibirán confirmaciones a través de mensajes SMS al número 3532 o mediante la aplicación veMonedero. Sin embargo, en caso exista retrasos en la entrega, las causas podrían ser por la falta de actualización de los datos personales, por lo que se recomienda realizar lo siguiente:

Asegúrate de que el número celular esté vinculado solo a un usuario en la plataforma.

Registra el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en tu banco.

Evita transferencias hacia terceros que no pertenezcan al núcleo familiar.

Actualiza regularmente los datos personales en el Sistema Patria.

