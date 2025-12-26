El Ejecutivo nacional en Venezuela realizó la entrega del beneficio llamado “Corresponsabilidad y Formación”, correspondiente al período actual, mediante el sistema gubernamental Patria. De acuerdo con la información difundida oficialmente, el monto asignado no es uniforme, ya que depende de la institución en la que labore cada persona y de las funciones o responsabilidades que desempeñe dentro de ella.

Sistema Patria deposita nuevo bono en bolívares a beneficiarios: mira AQUÍ todo lo que debes saber

Según una publicación compartida en las plataformas digitales de Patria Digital, el pago realizado asciende a 24.700 bolívares, una cantidad que representa 94,23 dólares estadounidenses, calculados con base en la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela.

El apoyo financiero, cuya asignación se inició de manera progresiva, está destinado al personal del sector público que forma parte del registro laboral especial del Estado.

Así debes registrarte en Patria

Para iniciar el proceso, la persona debe ingresar al portal www.patria.org.ve y elegir la opción “Registrarse”. Después, deberá llenar un formulario con datos básicos como número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono móvil y correo electrónico.

El siguiente paso consiste en crear un nombre de usuario junto con una contraseña robusta. Posteriormente, será necesario confirmar el número telefónico introduciendo el código que llegará vía mensaje de texto.

Cuando se complete la verificación, el usuario podrá ampliar su perfil incorporando información adicional: dirección de domicilio, detalles de su grupo familiar y, si aplica, los datos bancarios.

En caso de no poseer el Carnet de la Patria, este puede solicitarse durante las jornadas especiales de emisión organizadas por el Gobierno.

Cómo recuperar o cambiar contraseña en Patria

Para restablecer tu acceso en www.patria.org.ve, debes dirigirte a la opción destinada a recuperar la clave, la cual suele aparecer como “¿Olvidó su contraseña?” o “Recuperar Contraseña”. Una vez seleccionada, la plataforma solicitará tu número de cédula junto con el teléfono móvil o correo electrónico que registraste al crear tu cuenta.

Después de ingresar esos datos, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o por correo, según la información que tengas asociada. Con ese código podrás confirmar tu identidad y avanzar al último paso: crear una nueva contraseña. Esta debe ser robusta, con al menos ocho caracteres que combinen letras mayúsculas, números y símbolos para garantizar mayor seguridad.

VIDEO RECOMENDADO