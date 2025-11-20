Sistema Patria: estos son los bonos y aumentos que se pagan en Venezuela hoy, 20 de noviembre

Durante los últimos años, Venezuela ha enfrentado un escenario complejo, marcado por desequilibrios económicos, escasa inversión, inflación descontrolada y un ambiente político profundamente dividido. En medio de este contexto, el gobierno de Nicolás Maduro ha puesto en marcha distintos mecanismos de apoyo para aliviar la situación de la ciudadanía. Como parte de este conjunto de medidas sociales, las autoridades anunciaron que, para noviembre de 2025, se activará un nuevo grupo de bonos a través del Sistema Patria, dirigidas a diversos sectores de la población.

El lunes 17 de noviembre de 2025 comenzó la entrega del Bono de Guerra Económica para los jubilados del sector público. La información fue difundida por los canales oficiales del Sistema Patria, tanto en Telegram (Canal Patria Digital) como en la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la plataforma X.

En esta oportunidad, a los beneficiarios se les acreditó un total de 26.208 bolívares, suma que representa alrededor de 112 dólares, de acuerdo con la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Qué bonos se entregarán en los siguientes días?

Bono de Guerra para pensionados

Bono Cuadrantes de Paz

Bono Cultores Populares

Para asegurar un uso eficiente y seguro del Sistema Patria, es fundamental que los usuarios tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantén un solo número telefónico registrado en tu cuenta Patria, ya que es el canal principal de notificación y verificación.

Actualiza tu información personal con regularidad, incluyendo tu dirección de correo electrónico y condición laboral.

No transfieras tu cupo de gasolina subsidiada a otras personas, ya que es un beneficio personal e intransferible.

Responde oportunamente las encuestas relacionadas con servicios públicos, alimentación y distribución de productos CLAP, ya que influyen en los beneficios que podrías recibir.

Utiliza la plataforma para pagar servicios esenciales, como agua, telecomunicaciones y electricidad, de forma rápida y directa.

Cambia tu contraseña de acceso cada 180 días para reforzar la seguridad de tu cuenta y evitar el acceso no autorizado.

Escanea tu Carnet de la Patria con frecuencia, lo cual puede incrementar tus posibilidades de recibir asignaciones de bonos.

Números de asistencia en Plataforma Patria

3532: Este número brinda información general y permite solventar inquietudes sobre el funcionamiento de la plataforma.

67373: Puedes realizar consultas sobre la entrega de los bonos y otros servicios que ofrece Patria.

3777: Sirve para corroborar la asignación mensual del cupo de gasolina y saber la cantidad de litros restantes.