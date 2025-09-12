Sistema Patria hoy viernes 12 de septiembre: conoce los bonos activos y sus montos disponibles para cobrar en este momento

Como parte de los esfuerzos por sostener la red de protección social, el Sistema Patria comenzó la entrega de distintos bonos dirigidos al pueblo de Venezuela. Quienes resulten beneficiados recibirán un mensaje de texto en sus teléfonos, enviado desde los números 3532 o 67373, confirmando la acreditación. A continuación, te contamos sobre cuáles están disponibles para cobrar hoy, viernes 12 de septiembre.

La entrega de los beneficios se realiza de forma directa y progresiva a los usuarios debidamente registrados en la plataforma digital. Una vez notificados, deberán ingresar a sus perfiles, acceder a la sección de monedero y transferir los fondos a sus cuentas bancarias. Este procedimiento debe completarse en un plazo máximo de 15 días; de lo contrario, el estipendio será anulado.

A continuación, presentamos el listado de bonos activos correspondientes al viernes 12 de septiembre, junto a sus montos expresados tanto en bolívares como en dólares, calculados según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV):

Beca Universitaria: 832 bolívares, equivalentes a aproximadamente 5,27 dólares.

832 bolívares, equivalentes a aproximadamente 5,27 dólares. Parto Humanizado: 1.110 bolívares, o cerca de 7,03 dólares.

1.110 bolívares, o cerca de 7,03 dólares. Beca de Educación Media: 555 bolívares, lo que representa alrededor de [monto corregido] dólares, según el tipo de cambio oficial vigente.

¿Cómo cobrar los bonos en Sistema Patria?

Para hacer efectivo el cobro de los bonos otorgados a través del Sistema Patria, sigue estos sencillos pasos:

Ingresa al portal oficial: Accede con tu usuario y clave en la plataforma digital https://www.patria.org.ve. Dirígete a la sección “Monedero”: En el menú principal, selecciona la opción Monedero para visualizar los fondos disponibles. Selecciona y transfiere los fondos: Elige el monedero de origen, indica el monto a transferir y selecciona la cuenta bancaria registrada como destino. Confirma la operación: El sistema validará la transacción y mostrará un mensaje confirmando que la operación fue exitosa. Verifica en tu banco: Revisa tu cuenta bancaria para confirmar que el monto ha sido acreditado correctamente.

Recomendaciones para recibir los bonos del Sistema Patria

Para aumentar las probabilidades de recibir los bonos asignados por el Sistema Patria, se sugiere seguir las siguientes recomendaciones: