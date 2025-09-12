Sistema Patria hoy viernes 12 de septiembre: conoce los bonos activos y sus montos disponibles para cobrar en este momento. (Foto: composición GEC)
Sistema Patria hoy viernes 12 de septiembre: conoce los bonos activos y sus montos disponibles para cobrar en este momento. (Foto: composición GEC)
Redacción EC
Redacción EC

Como parte de los esfuerzos por sostener la red de protección social, el Sistema Patria comenzó la entrega de distintos dirigidos al pueblo de . Quienes resulten beneficiados recibirán un mensaje de texto en sus teléfonos, enviado desde los números 3532 o 67373, confirmando la acreditación. A continuación, te contamos sobre cuáles están disponibles para cobrar hoy, viernes 12 de septiembre.

La entrega de los beneficios se realiza de forma directa y progresiva a los usuarios debidamente registrados en la plataforma digital. Una vez notificados, deberán ingresar a sus perfiles, acceder a la sección de monedero y transferir los fondos a sus cuentas bancarias. Este procedimiento debe completarse en un plazo máximo de 15 días; de lo contrario, el estipendio será anulado.

Sistema Patria hoy viernes 12 de septiembre: conoce los bonos activos y sus montos disponibles para cobrar en este momento

A continuación, presentamos el listado de bonos activos correspondientes al viernes 12 de septiembre, junto a sus montos expresados tanto en bolívares como en dólares, calculados según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV):

  • Beca Universitaria: 832 bolívares, equivalentes a aproximadamente 5,27 dólares.
  • Parto Humanizado: 1.110 bolívares, o cerca de 7,03 dólares.
  • Beca de Educación Media: 555 bolívares, lo que representa alrededor de [monto corregido] dólares, según el tipo de cambio oficial vigente.

¿Cómo cobrar los bonos en Sistema Patria?

Para hacer efectivo el cobro de los bonos otorgados a través del Sistema Patria, sigue estos sencillos pasos:

  1. Ingresa al portal oficial: Accede con tu usuario y clave en la plataforma digital .
  2. Dirígete a la sección “Monedero”: En el menú principal, selecciona la opción Monedero para visualizar los fondos disponibles.
  3. Selecciona y transfiere los fondos: Elige el monedero de origen, indica el monto a transferir y selecciona la cuenta bancaria registrada como destino.
  4. Confirma la operación: El sistema validará la transacción y mostrará un mensaje confirmando que la operación fue exitosa.
  5. Verifica en tu banco: Revisa tu cuenta bancaria para confirmar que el monto ha sido acreditado correctamente.
Es necesario cumplir una cierta cantidad de requisitos para acceder a los bonos en Venezuela. | Foto: EFE
Es necesario cumplir una cierta cantidad de requisitos para acceder a los bonos en Venezuela. | Foto: EFE

Recomendaciones para recibir los bonos del Sistema Patria

Para aumentar las probabilidades de recibir los bonos asignados por el Sistema Patria, se sugiere seguir las siguientes recomendaciones:

  1. Conéctate dentro del horario establecido: La plataforma está disponible de lunes a sábado, entre las 6:00 a.m. y las 9:59 p.m.
  2. Mantén tu cuenta activa: Ingresa con regularidad al sistema. La actividad frecuente es un indicador importante para la asignación de beneficios.
  3. Responde las encuestas disponibles: Participa en los sondeos relacionados con servicios públicos, alimentación y el programa CLAP, ya que estos influyen en la evaluación de necesidades.
  4. Actualiza la sección de escolaridad: Registra a niños, niñas y adolescentes en formación académica para optar por becas y bonos educativos.
  5. Completa la información familiar: Añade a todos los integrantes de tu núcleo familiar, incluyendo nombre completo, cédula de identidad y fecha de nacimiento. Esto permite una evaluación más precisa de tu perfil socioeconómico.

TAGS