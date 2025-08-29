A comienzos de agosto, el Gobierno de Venezuela puso en marcha una nueva etapa de asignación de bonos mediante el Sistema Patria, como parte de sus esfuerzos por mitigar el impacto de la crisis económica. Esta fase contempla el otorgamiento de ayudas económicas dirigidas a diversos sectores de la población, con especial atención a los estudiantes y adultos mayores, buscando ofrecer un alivio directo a los hogares más vulnerables del país. Aquí te contaremos cuál es el subsidio que se activará en las próximas horas.

En el transcurso del día, generando gran expectativa, Sistema Patria tiene previsto liberar un nuevo bono superior a los 9.000 bolívares, dirigido específicamente a los cuerpos encargados de la seguridad ciudadana. Esta asignación, denominada “Cuadrantes de Paz”, está orientada a beneficiar de manera directa a funcionarios de la Policía, bomberos y personal de Protección Civil. El estipendio forma parte de los pagos regulares dentro de la plataforma y está destinado a un sector selecto de la población venezolana.

Quienes resulten beneficiados recibirán un mensaje de texto desde los números 3532 o 67373, notificando la acreditación del bono. Posteriormente, deberán ingresar al apartado “Monedero” en la plataforma Patria para transferir los fondos a su cuenta bancaria y así disponer del monto de forma práctica y eficiente.

La entrega del bono se realizará de forma directa, progresiva y escalonada. Por ello, se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones emitidas por los canales oficiales del Sistema Patria, donde se informarán oportunamente los detalles sobre las fechas de pago, montos asignados y población beneficiada.

La entrega del bono se realizará de forma directa, progresiva y escalonada.| Foto: EFE

¿Qué bonos activó el Sistema Patria en agosto?

Bono Único Familiar: De 1.890 bolívares.

De 1.890 bolívares. 100% Amor Mayor: De 130 bolívares.

De 130 bolívares. Beca Universitaria: De 708,80 bolívares.

De 708,80 bolívares. Corresponsabilidad y Formación: De 15.000 bolívares.

De 15.000 bolívares. Ingreso de Guerra Económica: De 16.080 bolívares.

De 16.080 bolívares. Somos Venezuela: De 708,80 bolívares el 18 de agosto.

De 708,80 bolívares el 18 de agosto. Ingreso de Guerra Económica: De 15.008 bolívares.

De 15.008 bolívares. Beca Enseñanza Media: De 472,50 bolívares.

De 472,50 bolívares. Ingreso de Guerra Económica: De 6.700,00 bolívares.

¿Cuáles son los pasos para retirar fondos en el Sistema Patria?

Accede a la plataforma del Sistema Patria ingresando tus datos de usuario. Dirígete al menú principal y selecciona la opción “Monedero”, luego haz clic en “Retiro de fondos”. Elige el monedero desde el cual deseas transferir, indica el monto y selecciona la cuenta bancaria de destino. Presiona el botón “Continuar” y confirma la operación haciendo clic en “Aceptar”. Espera a que el sistema procese la solicitud… ¡y listo! Los fondos estarán en camino a tu cuenta.

¿Por qué no puedo cobrar el bono?

Es fundamental que los beneficiarios sepan que, si presentan dificultades para cobrar a través del Sistema Patria, los bonos se entregan directamente a cada persona. Las confirmaciones de pago llegan vía mensajes SMS al número 3532 o mediante notificaciones en la aplicación VeMonedero.

En caso de que se presenten demoras en la recepción del bono, una de las causas más comunes suele ser la falta de actualización de los datos personales. Por ello, se recomienda mantener al día la información registrada en la plataforma para evitar inconvenientes. Además, sigue estos consejos:

-Verifica que tu número de celular esté registrado exclusivamente a tu nombre en la plataforma.

-Usa el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en la entidad bancaria vinculada.

-Evita realizar transferencias a terceros que no formen parte de tu núcleo familiar.

-Mantén tus datos personales actualizados de manera constante en el Sistema Patria.