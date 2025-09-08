Este lunes 8 de septiembre dio inicio la asignación del bono 100% Amor Mayor a través de la plataforma del Sistema Patria, como parte de las políticas de atención social dirigidas a los adultos mayores del país. Según lo informado por medios oficiales en Venezuela, el monto correspondiente a este beneficio es de 130 bolívares, cifra que se encuentra alineada con el actual salario mínimo establecido a nivel nacional.

Las personas seleccionadas para recibir este beneficio serán notificadas mediante un mensaje de texto enviado desde los números 3532 o 67373. Posteriormente, deberán ingresar a su cuenta en la plataforma Patria, aceptar la asignación correspondiente y realizar la transferencia de los fondos a su cuenta bancaria personal.

Cabe destacar que, para poder acceder a este y otros programas de ayuda del Estado, es imprescindible contar con un registro completo y actualizado dentro del sistema digital gubernamental.

Del mismo modo, la adjudicación del bono se llevará a cabo de manera automática, paulatina y sin un orden específico, siguiendo los criterios establecidos por el Sistema Patria para la distribución de sus beneficios.

Los usuarios pueden consultar la recepción del subsidio desde sus teléfonos móviles a través de la aplicación veMonedero, disponible para dispositivos con sistemas operativos Android y iOS.

Los beneficiarios también tienen la opción de verificar la disponibilidad del subsidio desde sus dispositivos móviles mediante la aplicación veMonedero.

¿Cuáles son los requisitos a cumplir para recibir el Bono 100% Amor Mayor?

No estar recibiendo actualmente una pensión otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Cumplir con la edad mínima requerida: mujeres a partir de 55 años y hombres desde los 60 años.

Contar con el Carnet de la Patria, documento indispensable para acceder a los programas de protección social del Estado.

Cómo registrarse al Bono 100% Amor Mayor

El proceso de registro requiere completar un formulario con información personal básica, incluyendo: nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, dirección de residencia, número telefónico y demás datos solicitados por el sistema.

Una vez ingresados los datos, el usuario deberá aceptar los términos y condiciones del programa.

Luego de este paso, solo resta enviar el formulario para finalizar el proceso de inscripción. Posteriormente, el sistema enviará un correo electrónico de confirmación al solicitante, validando que el registro se ha realizado con éxito.

¡Evita se ser presa de fraudes! Las recomendaciones que debes seguir para evitar estafas al momento de cobrar los bonos vía Sistema Patria

Al utilizar el Sistema Patria, es importante seguir algunas recomendaciones clave para garantizar una experiencia segura y efectiva:

Horario de uso: La plataforma está disponible de lunes a sábado, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:59 p. m. Los domingos se reservan para labores de mantenimiento técnico.

Seguridad de acceso: Guarda tu usuario y contraseña con cuidado. Compartirlos o descuidarlos puede ponerte en riesgo frente a estafas o actividades fraudulentas.

Escaneo del Carnet de la Patria: Esta acción puede aumentar tus posibilidades de recibir beneficios asignados por el sistema.

Información actualizada: Asegúrate de tener tus datos personales al día, como nombre completo, dirección de residencia y condición laboral.

Cambio de clave: Se recomienda renovar tu contraseña al menos cada 180 días para proteger tus datos personales.