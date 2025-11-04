Durante noviembre de 2025, la plataforma digital veMonedero, vinculada al Sistema Patria, continuará desempeñando un papel fundamental dentro de las políticas sociales implementadas en Venezuela. A través de esta herramienta tecnológica se gestionan diversos bonos y programas de ayuda destinados a respaldar económicamente a la población, especialmente a los sectores más vulnerables. A propósito de ello, aquí te contaremos cuáles son los nuevos bonos activados desde el 4 de este mes.

Sistema Patria: nuevos bonos activados desde el 4 de noviembre con montos actualizados

Entre los apoyos más relevantes que ofrece la plataforma se encuentra el Bono Único Familiar, una ayuda económica que unifica distintos programas sociales previamente activos en el sistema, como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Este beneficio está diseñado para simplificar la entrega de recursos a las familias, garantizando una gestión más ordenada y directa de las bonificaciones.

A diferencia de otros planes, el Bono Único Familiar no requiere trámites ni solicitudes adicionales, ya que se asigna de manera automática a los usuarios que forman parte del Sistema Patria. Su distribución está programada para realizarse durante la primera semana de noviembre, específicamente entre los días 3 y 10, con el objetivo de asegurar que el apoyo llegue oportunamente a los beneficiarios.

Conoce los bonos que el Sistema Patria activará en noviembre: montos, beneficiarios y cómo cobrarlos de manera correcta

Bono Contra la Guerra Económica para trabajadores activos, jubilados y pensionados.

Bono Especial Chamba Juvenil.

Bono Robert Serra.

Bono 100 % Amor Mayor.

Bono Cultores Populares.

Bono El Buen Pastor.

Bono Especial Cuadrantes de Paz.

Cómo saber si eres beneficiario de un bono

Los beneficiarios son avisados mediante un mensaje de texto enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Este aviso confirma que el depósito ya fue realizado en la billetera digital veMonedero, según explica la plataforma Meridiano.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria

Ingresa al portal oficial www.patria.org.ve con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Protección Social” en el menú principal.

en el menú principal. Accede al apartado “Monedero” .

. Selecciona el monedero de origen, especifica el monto a transferir y el destino de los fondos.

Haz clic en “Aceptar” y luego en “Confirmar” para continuar con la operación.

y luego en para continuar con la operación. Espera la validación del sistema y ¡la transacción estará completada!

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.