El Gobierno Bolivariano mantiene activos varios bonos del Sistema Patria que podrán cobrarse únicamente hasta este viernes 18 de octubre. Estas asignaciones forman parte del conjunto de políticas sociales impulsadas por el presidente Nicolás Maduro para apoyar a distintos sectores de la población.

Quienes estén inscritos en la plataforma deben ingresar cuanto antes a sus cuentas, verificar si fueron seleccionados y aceptar el beneficio antes del cierre. Los fondos pueden gestionarse fácilmente desde la página oficial o la aplicación móvil VeMonedero.

¿CUÁLES SON LOS BONOS DISPONIBLES HASTA HOY EN EL SISTEMA PATRIA?

Hasta el 18 de octubre permanecen vigentes los programas Gran Misión Chamba Juvenil y Somos Venezuela, ambos con una asignación de 1.057,50 bolívares.

Gran Misión Chamba Juvenil: orientada a jóvenes entre 15 y 35 años que buscan oportunidades de formación o empleo.

Somos Venezuela: dirigida a brigadistas que realizan labores sociales en distintas comunidades del país.

Además, continúa activo el bono Ingreso Contra la Guerra Económica, destinado a trabajadores públicos, jubilados y pensionados, con montos ajustados en dólares para mantener su poder adquisitivo.

¿CÓMO SABER SI FUISTE SELECCIONADO PARA RECIBIR EL BONO?

El Sistema Patria envía un mensaje de texto desde los números 3532 o 67373, donde se confirma tanto el monto como la acreditación del beneficio. Quienes reciban la notificación deben ingresar a www.patria.gob.ve para aceptar el depósito y disponer del dinero desde su cuenta personal.

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Estar registrado correctamente en el Sistema Patria es requisito indispensable para recibir los bonos.

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL REGISTRO EN SISTEMA PATRIA?

El registro en el Sistema Patria es indispensable para acceder a los subsidios que otorga el Gobierno. Este trámite se realiza en www.patria.org.ve, donde se debe seleccionar la opción “Usuario/contraseña” y luego “Regístrate” para comenzar.

El sistema pedirá datos básicos como número de cédula, teléfono móvil, sexo y fecha de nacimiento, además de la validación del número telefónico con un código. Posteriormente, se deben ingresar nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica y crear una contraseña segura antes de hacer clic en “Registrar”.

Tras confirmar el registro exitoso e iniciar sesión nuevamente con cédula, código de seguridad y clave, la cuenta en la Plataforma Patria quedará activa.