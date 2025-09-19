A lo largo de esta semana, el Sistema Patria realizó la entrega de distintos aportes económicos dirigidos a diversos sectores en Venezuela, como parte de las políticas de asistencia social impulsadas por el Ejecutivo. Estos bonos constituyen un respaldo económico que permite a las familias afrontar gastos relacionados con alimentación, servicios básicos o incluso realizar transferencias a otras personas.

En este sentido, los beneficiarios son notificados a través de un mensaje de texto enviado desde los números cortos 3532 o 67373, pertenecientes a la Plataforma Patria.Una vez recibido el aviso, deben ingresar a su perfil en la plataforma digital y transferir el monto del bono desde el Monedero Patria hacia su cuenta bancaria registrada.

Tal como ocurre en cada entrega, la asignación de los bonos se realizará de forma directa y escalonada. Los beneficiarios deben estar pendientes de los canales oficiales del Ejecutivo Nacional, especialmente en redes sociales, donde se publican los cronogramas y detalles sobre la fecha y forma de pago.

¿Te corresponde cobrar hoy? Conoce los Bonos de la Plataforma Patria que están siendo pagados este viernes 19 de septiembre y quiénes son los beneficiarios

Apoyo contra la Guerra Económica: Dirigido a los jubilados del sector público, con un aporte de 17.472 bolívares.

Beca para Estudiantes de Educación Media: Beneficio otorgado a jóvenes en proceso de formación escolar, con un monto de 555 bolívares.

Subsidio por Parto Humanizado: Destinado a mujeres embarazadas, con una asignación de 1.100 bolívares.

Programa Somos Venezuela: Apoyo económico para brigadistas residentes en el territorio nacional, con un valor de 832,50 bolívares.

Estos son los bonos a los que puedes acceder este viernes 19 de septiembre. Foto: EFE

Qué debes saber sobre la Plataforma Patria

La Plataforma Patria opera de lunes a sábado, desde las 6:59 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los domingos se reservan exclusivamente para tareas de mantenimiento, por lo que no se procesan bonos sociales durante ese día.

Quienes reciben estos beneficios pueden verificar los depósitos mediante la aplicación veMonedero, disponible para dispositivos iPhone y Android.

Para incrementar las posibilidades de recibir los diferentes estipendios, subsidios y pagos otorgados por el Gobierno Nacional, es importante mantener la cuenta activa.

Además, resulta indispensable completar las encuestas relacionadas con servicios, mercado y la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).