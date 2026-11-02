En Venezuela, la distribución de gasolina a precio subsidiado se organiza mediante un cronograma que toma como referencia el último número de la placa de cada vehículo. Bajo esta modalidad, los usuarios beneficiarios cuentan con días determinados para acudir a los establecimientos autorizados y llenar sus tanques. La asignación de este combustible se gestiona a través del Sistema Patria, plataforma digital promovida por el Gobierno venezolano. Por ello, es importante que los propietarios revisen periódicamente el calendario y comprueben cuándo les corresponde acceder al programa. De esta manera, podrán organizar sus visitas a las estaciones de servicio y evitar desplazamientos innecesarios en fechas que no coincidan con la terminación de sus matrículas.

¿Te corresponde gasolina subsidiada esta semana? Consulta el calendario del 2 al 8 de noviembre en Venezuela

Lunes 2 de noviembre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Martes 3 de noviembre: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 4 de noviembre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 5 de noviembre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 6 de noviembre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 7 de noviembre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 8 de noviembre: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.