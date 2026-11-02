Por Redacción EC

En Venezuela, la distribución de gasolina a precio subsidiado se organiza mediante un cronograma que toma como referencia el último número de la placa de cada vehículo. Bajo esta modalidad, los usuarios beneficiarios cuentan con días determinados para acudir a los establecimientos autorizados y llenar sus tanques. La asignación de este combustible se gestiona a través del Sistema Patria, plataforma digital promovida por el Gobierno venezolano. Por ello, es importante que los propietarios revisen periódicamente el calendario y comprueben cuándo les corresponde acceder al programa. De esta manera, podrán organizar sus visitas a las estaciones de servicio y evitar desplazamientos innecesarios en fechas que no coincidan con la terminación de sus matrículas.

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