En Venezuela, la distribución de gasolina subsidiada se realiza siguiendo un calendario semanal establecido según el último dígito de la placa de cada vehículo. Este sistema permite que los usuarios identifiquen los días en los que pueden acudir a las estaciones de servicio habilitadas para abastecerse de combustible. La asignación se administra mediante el Sistema Patria, plataforma digital del Gobierno venezolano. Ante ello, los conductores deben mantenerse atentos a las actualizaciones del cronograma para verificar cuándo les corresponde llenar el tanque, planificar sus visitas a los grifos y evitar acudir en jornadas que no coincidan con la numeración de sus matrículas.

¿Te toca echar gasolina? Revisa qué vehículos pueden abastecerse en Venezuela esta semana

Jueves 12 de noviembre: Placas terminadas en 9 y 0

Viernes 13 de noviembre: Placas terminadas en 1 y 2

Sábado 14 de noviembre: Placas terminadas en 3 y 4

Domingo 15 de noviembre: Placas terminadas en 5 y 6

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.