Por Redacción EC

En Venezuela, la distribución de gasolina subsidiada se realiza siguiendo un calendario semanal establecido según el último dígito de la placa de cada vehículo. Este sistema permite que los usuarios identifiquen los días en los que pueden acudir a las estaciones de servicio habilitadas para abastecerse de combustible. La asignación se administra mediante el Sistema Patria, plataforma digital del Gobierno venezolano. Ante ello, los conductores deben mantenerse atentos a las actualizaciones del cronograma para verificar cuándo les corresponde llenar el tanque, planificar sus visitas a los grifos y evitar acudir en jornadas que no coincidan con la numeración de sus matrículas.

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