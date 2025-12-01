En los primeros días de diciembre comenzará una nueva ronda de entrega de bonos dentro del Sistema Patria en Venezuela. Los beneficiarios recibirán avisos por medio del número 3532 y también mediante la aplicación veMonedero. Durante este periodo, varios planes de apoyo social obtendrán montos reajustados, los cuales serán depositados de forma automática en el monedero digital de cada usuario.

¿Te llegó el bono? Sistema Patria activa estos bonos del 1 al 6 de diciembre: Mira AQUÍ cuáles son y si te toca cobrarlos

Entre las asignaciones ya anunciadas sobresalen las incluidas dentro del Bono Único Familiar y el Complementario, que abarcan programas como Hogares de la Patria, Parto Humanizado y 100% Escolaridad. Durante noviembre, estos aportes se ubicaron alrededor de 3.330 bolívares; sin embargo, para diciembre se estima que la cifra supere los 3.684 bolívares, siguiendo los ajustes mensuales que suele aplicar el Sistema Patria.

A pesar de que no existe un calendario confirmado, se anticipa que el Sistema Patria habilitará nuevos desembolsos en corto plazo. Uno de los aportes que podría activarse es el correspondiente a Cultores Populares, dirigido a quienes laboran en actividades artísticas y culturales. Cálculos no oficiales sugieren que este beneficio podría ubicarse por encima de los 9.200 bolívares.

Otro de los aportes que continúa previsto es el denominado Bono El Buen Pastor, orientado habitualmente a colectivos relacionados con labores comunitarias. Proyecciones no oficiales calculan su valor cercano a los 2.700 bolívares, aunque por ahora la plataforma no ha dado luz verde a su depósito.

¿Qué más debes saber sobre los bonos que se activarán del 1 al 6 de diciembre?

Conviene tener presente que las cifras señaladas son solo aproximaciones, pues los montos definitivos de cada beneficio los divulga exclusivamente el Ejecutivo. Dado que el Sistema Patria ajusta mensualmente las ayudas asociadas al Carnet de la Patria, se sugiere a los usuarios mantenerse atentos a su monedero digital y a la aplicación veMonedero para verificar qué pagos han sido liberados.

¡Atención adultos mayores! El bono 100% Amor Mayor llega con importantes cambios para diciembre: conoce quiénes lo recibirán y qué beneficios incluye

Este apoyo económico cumple dos propósitos esenciales: ofrecer un ingreso básico a los adultos mayores que carecen de pensión formal y facilitar su incorporación a otros planes sociales que puedan activarse en el futuro.

De cara a diciembre de 2025, el programa tiene previsto sumar a más adultos mayores a su lista de beneficiarios. Para estas nuevas inclusiones, se tomarán en cuenta varios criterios fundamentales, entre ellos:

Mujeres a partir de los 55 años y hombres desde los 60 forman parte del grupo etario considerado para las nuevas incorporaciones.

No contar con una pensión del IVSS ni con ningún otro ingreso previsional similar es un requisito indispensable.

Además, se exige tener el perfil actualizado y activo dentro del Sistema Patria, pues es la plataforma a través de la cual se valida y otorga el beneficio.

Junto con los requisitos ya mencionados, el programa también considera a los siguientes grupos como elegibles para recibir el beneficio:

Personas de la tercera edad que no cuentan con una pensión regular, quienes constituyen la población prioritaria.

Adultos mayores que se encuentran a la espera de la verificación de su pensión IVSS, y que, mientras tanto, reciben este apoyo temporal.

Ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica, identificados a través de los Consejos Comunales o de las Misiones Sociales, quienes pueden ser incorporados por recomendación directa de estas instancias.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.