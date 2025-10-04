El Sistema Patria activó oficialmente el pago del Bono Único Familiar correspondiente a octubre de 2025, una ayuda económica destinada a millones de venezolanos inscritos en los programas sociales del Gobierno. Desde el último viernes 3, los beneficiarios comenzaron a recibir la notificación del depósito directamente en sus monederos digitales.

El beneficio, que forma parte del plan de protección social, se entregará de manera progresiva durante varios días y podrá ser aceptado a través del portal oficial. Si aún no sabes si te corresponde o cómo cobrarlo, presta atención. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL MENSAJE QUE CONFIRMA QUE ERES BENEFICIARIO DEL BONO?

Los usuarios seleccionados reciben una notificación por mensaje de texto proveniente de los números 3532 o 67373, donde se informa la asignación del subsidio. Este aviso indica que el depósito ya se encuentra disponible en el monedero del Sistema Patria, y a partir de ese momento el beneficiario dispone de 15 días para aceptarlo y transferirlo a su cuenta bancaria.

¿CUÁNTO ES EL MONTO DEL BONO ÚNICO FAMILIAR DE OCTUBRE 2025?

El monto asignado para este mes es de 2.700 bolívares, los cuales son depositados directamente en el monedero digital Patria. El dinero se distribuye de forma gradual y directa entre los usuarios que estén correctamente registrados en la plataforma, según explica la plataforma Meridiano.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR ESTE BENEFICIO?

El bono está dirigido a quienes forman parte de los principales programas sociales del Sistema Patria, entre ellos:

Economía Familiar

Hogares de la Patria

Parto Humanizado

Lactancia Materna

José Gregorio Hernández

100% Escolaridad

¿HASTA CUÁNDO SE ENTREGARÁ EL BONO ÚNICO FAMILIAR?

La distribución comenzó el viernes 3 de octubre y se mantendrá activa hasta el martes 8 de octubre de 2025. Durante este periodo, los depósitos se harán por etapas, de manera progresiva, según el cronograma interno del sistema.

¿CÓMO COBRAR EL BONO PASO A PASO?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación.

En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible.

Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”.

Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

¿QUÉ OTROS BONOS SE PAGARÁN EN OCTUBRE?

Además del Bono Único Familiar, el Sistema Patria tiene programados otros pagos para este mes: