A lo largo de los años, uno de los grandes problemas que ha enfrentado Venezuela es la escasez de gasolina, un importante producto que ha generado largas colas en las estaciones de servicio por parte de los conductores. De hecho, la producción que se genera de este combustible no cubre la demanda, por lo que provoca importaciones. Precisamente, el gobierno de Delcy Rodríguez, a través de la Plataforma Patria, continúa con la implementación de diversas medidas con el objetivo de regular tanto la distribución como el consumo de diésel en el país. Por ello, entre las estrategias, se presentó el cronograma de distribución de gasolina subsidiada según el último número de la placa del vehículo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA GASOLINA SUBSIDIADA EN VENEZUELA

Como cada semana, la Plataforma Patria continúa entregando durante junio un gran beneficio para todos los conductores de vehículos y motocicletas: la distribución de la gasolina subsidiada. Este beneficio brinda a los dueños de los vehículos cerca de 120 litros cada mes y a los motociclistas hasta 60 litros mensualmente. Aunque para acceder a este apoyo es necesario contar con un saldo positivo en el monedero Patria, es decir, como mínimo 25,20 bolívares para hacer uso del beneficio gubernamental. A continuación, te presentamos, compartido por El Diario, el cronograma de distribución del lunes 15 al domingo 21 de junio, conforme el terminal de placa del vehículo:

Lunes 15 de junio: Placas 9 y 0

Martes 16 de junio: Placas 1 y 2

Miércoles 17 de junio: Placas 3 y 4

Jueves 18 de junio: Placas 5 y 6

Viernes 19 de junio: Placas 7 y 8

Sábado 20 de junio: Placas 9 y 0

Domingo 21 de junio: Placas 1 y 2.

¿Te toca abastecer esta semana? Revisa AQUÍ el cronograma de gasolina antes de salir. Foto: RPP

¿DÓNDE SE VENDE LA GASOLINA MÁS BARATA EN AMÉRICA LATINA?

De acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, la tensión en el Estrecho de Ormuz continúa en niveles críticos tras los recientes enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán, lo que ha generado un impacto en América Latina, ya que varios países de la región dependen de la importación de combustibles y derivados del petróleo. Inclusive, el alza en los precios del crudo encarece la gasolina, el transporte y los costos de producción, generando una mayor presión sobre la inflación y afectando directamente el costo de vida de la población.

Sin embargo, en medio de tensiones políticas y conflictos internacionales, Venezuela se posiciona como uno de los países con el precio de gasolina más bajo de esta parte del mundo, con un valor aproximado de US$0,035 por litro, según la plataforma Global Petrol Prices. Es importante mencionar que, pese a ser considerado el más barato, el país sudamericano no ocupa el primer lugar, sino el tercero. Libia lidera el ranking con un precio cercano a los US$0,023 por litro, mientras que el segundo puesto lo ocupa Irán, donde el litro cuesta alrededor de US$0,029, conforme comparte La República.