Los conductores en Venezuela deberán estar atentos al cronograma de gasolina subsidiada correspondiente a la semana del 20 al 26 de julio, ya que el acceso al combustible continúa regulándose de acuerdo con el último número de la placa de cada vehículo. Este sistema, implementado por las autoridades venezolanas, busca organizar el abastecimiento en las estaciones de servicio y garantizar una distribución más ordenada del beneficio. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer para realizar este proceso de la mejor manera y sin errores.

¿Cómo funciona el sistema de gasolina subsidiada?

El programa de gasolina subsidiada es administrado a través del Sistema Patria, plataforma que controla el cupo mensual asignado a cada usuario registrado. Para acceder al beneficio, los conductores deben verificar el día que les corresponde según el cronograma semanal y acudir a una estación de servicio autorizada en la fecha establecida.

Los propietarios de automóviles cuentan con un cupo de 120 litros de gasolina al mes por un costo subsidiado de 3 dólares, cantidad suficiente para llenar un tanque de 40 litros hasta en tres ocasiones. En el caso de las motocicletas, el límite es de 60 litros mensuales, manteniéndose el mismo esquema de distribución y control.

Requisitos para acceder al beneficio

Para utilizar el subsidio es indispensable estar inscrito en el Sistema Patria y disponer de saldo en el Monedero Patria, desde donde se procesa el pago del combustible. Los usuarios pueden recargar este monedero mediante cuentas de bancos venezolanos o emplear los bonos otorgados por el Gobierno, los cuales también son válidos para cancelar el suministro de gasolina subsidiada.

Un cronograma para ordenar el abastecimiento

El esquema basado en el terminal de la placa tiene como objetivo reducir las largas filas en las estaciones de servicio y mejorar la organización del despacho de combustible. Al asignar un día específico para cada grupo de vehículos, las autoridades buscan evitar la congestión y optimizar la atención a los usuarios.

Debido a que el calendario de abastecimiento se actualiza de manera periódica, se recomienda a los conductores consultar cada semana el cronograma vigente antes de dirigirse a una estación de servicio. De esta forma, podrán conocer con anticipación la fecha que les corresponde y acceder al beneficio sin contratiempos.

Cronograma de distribución de gasolina

Lunes 20 de julio: placas que terminan en 9 y 0

Martes 21 de julio: placas que terminan en 1 y 2

Miércoles 22 de julio: placas que terminan en 3 y 4

Jueves 23 de julio: placas que terminan en 5 y 6

Viernes 24 de julio: placas que terminan en 7 y 8

Sábado 25 de julio: placas que terminan en 9 y 0

Domingo 26 de julio: placas que terminan en 1 y 2