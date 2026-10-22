Por Redacción EC

En Venezuela, el acceso a la gasolina subsidiada está sujeto a un calendario que se establece según la última cifra de la placa de cada vehículo. Este sistema permite distribuir el combustible entre los beneficiarios y determina qué conductores pueden acudir a las estaciones de servicio autorizadas en una fecha específica. La asignación del beneficio se gestiona mediante el Sistema Patria, plataforma digital a través de la cual se administra este apoyo estatal. Por ello, los propietarios deben revisar el cronograma vigente para identificar el día que les corresponde abastecerse. Verificar esta información con anticipación ayuda a planificar la visita a la gasolinera y evita traslados innecesarios cuando el vehículo no está habilitado para recibir el subsidio.