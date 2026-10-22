En Venezuela, el acceso a la gasolina subsidiada está sujeto a un calendario que se establece según la última cifra de la placa de cada vehículo. Este sistema permite distribuir el combustible entre los beneficiarios y determina qué conductores pueden acudir a las estaciones de servicio autorizadas en una fecha específica. La asignación del beneficio se gestiona mediante el Sistema Patria, plataforma digital a través de la cual se administra este apoyo estatal. Por ello, los propietarios deben revisar el cronograma vigente para identificar el día que les corresponde abastecerse. Verificar esta información con anticipación ayuda a planificar la visita a la gasolinera y evita traslados innecesarios cuando el vehículo no está habilitado para recibir el subsidio.

¿Te toca echar gasolina hoy? Consulta el cronograma por número de placa del 22 al 25 de octubre en Venezuela

Jueves 22 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 23 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 24 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 25 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.