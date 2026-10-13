En Venezuela, el acceso a la gasolina subsidiada está condicionado al último número de la placa de cada vehículo, dato que permite identificar el día en que su propietario puede abastecerse en una estación de servicio autorizada. Para distribuir el combustible, las autoridades establecen un calendario con fechas asignadas a distintos grupos de conductores. Este sistema se administra mediante el Sistema Patria, plataforma utilizada para gestionar el beneficio entre los usuarios que cumplen con los requisitos establecidos. Por esta razón, los automovilistas no pueden acudir a cargar combustible subsidiado en cualquier jornada, sino que deben respetar el turno correspondiente a su matrícula. Revisar el cronograma antes de salir resulta fundamental para conocer la fecha habilitada, planificar el abastecimiento y evitar viajes innecesarios a las gasolineras.

Cronograma de distribución de gasolina

Martes 13 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 14 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 15 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 16 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 17 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 18 de octubre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.