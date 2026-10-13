Por Redacción EC

En Venezuela, el acceso a la gasolina subsidiada está condicionado al último número de la placa de cada vehículo, dato que permite identificar el día en que su propietario puede abastecerse en una estación de servicio autorizada. Para distribuir el combustible, las autoridades establecen un calendario con fechas asignadas a distintos grupos de conductores. Este sistema se administra mediante el Sistema Patria, plataforma utilizada para gestionar el beneficio entre los usuarios que cumplen con los requisitos establecidos. Por esta razón, los automovilistas no pueden acudir a cargar combustible subsidiado en cualquier jornada, sino que deben respetar el turno correspondiente a su matrícula. Revisar el cronograma antes de salir resulta fundamental para conocer la fecha habilitada, planificar el abastecimiento y evitar viajes innecesarios a las gasolineras.