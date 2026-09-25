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Para acceder al combustible subsidiado en Venezuela, los conductores deben respetar el día asignado según el último dígito de la placa de su vehículo. Entre el 25 y el 27 de septiembre, el abastecimiento se desarrollará bajo un cronograma que distribuye las jornadas de atención de acuerdo con la matrícula de cada automóvil. Este sistema tiene como finalidad organizar el suministro y evitar una concentración de usuarios en las estaciones de servicio habilitadas para este programa. La distribución de los beneficiarios está vinculada al Sistema Patria, plataforma utilizada para administrar el acceso a la gasolina subsidiada. Por ello, antes de dirigirse a una estación, los propietarios de vehículos deben comprobar qué fecha les corresponde según el número final de su placa. Revisar con anticipación el turno asignado les permitirá conocer cuándo pueden abastecerse y evitar acudir en un día que no les corresponde.