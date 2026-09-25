Para acceder al combustible subsidiado en Venezuela, los conductores deben respetar el día asignado según el último dígito de la placa de su vehículo. Entre el 25 y el 27 de septiembre, el abastecimiento se desarrollará bajo un cronograma que distribuye las jornadas de atención de acuerdo con la matrícula de cada automóvil. Este sistema tiene como finalidad organizar el suministro y evitar una concentración de usuarios en las estaciones de servicio habilitadas para este programa. La distribución de los beneficiarios está vinculada al Sistema Patria, plataforma utilizada para administrar el acceso a la gasolina subsidiada. Por ello, antes de dirigirse a una estación, los propietarios de vehículos deben comprobar qué fecha les corresponde según el número final de su placa. Revisar con anticipación el turno asignado les permitirá conocer cuándo pueden abastecerse y evitar acudir en un día que no les corresponde.

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

Cronograma de distribución de gasolina

Viernes 25 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 26 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 27 de septiembre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.