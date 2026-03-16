En Venezuela continúa vigente un esquema de abastecimiento de combustible con precio subsidiado, destinado a propietarios de vehículos que cumplen con el registro exigido por el sistema oficial y mantienen sus datos vinculados a la plataforma estatal. Este modelo busca organizar la entrega de gasolina y diésel mediante un calendario semanal que toma como referencia el último número de la placa, definiendo así qué automóviles pueden cargar combustible en cada jornada. La estrategia pretende ordenar la demanda en las estaciones de servicio y evitar largas filas, permitiendo una distribución más controlada entre los usuarios habilitados. De esta manera, el suministro se realiza de forma escalonada a lo largo de la semana. Desde 2022, el pago del combustible con tarifa preferencial se efectúa únicamente por medios digitales a través del sistema BiopagoPDV, el cual está conectado con la Plataforma Patria.

¿Te toca surtir gasolina esta semana? Mira el cronograma por número de placa en Venezuela del 16 al 22 de marzo

Lunes 16 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Martes 17 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Placas de carros y motos que terminen en Miércoles 18 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Placas de carros y motos que terminen en Jueves 19 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Placas de carros y motos que terminen en Viernes 20 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Placas de carros y motos que terminen en Sábado 21 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Placas de carros y motos que terminen en Domingo 22 de marzo: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.