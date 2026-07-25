Sismos en Venezuela EN VIVO: últimos temblores, epicentro y magnitud
- ¿CUÁLES SON LAS PLACAS TECTÓNICAS QUE SE ENCUENTRAN EN VENEZUELA?
La placa del Caribe es la zona geológica que abarca Centroamérica y el mar Caribe, mientras que la placa sudamericana sostiene casi toda la zona de América del Sur y parte del lecho del océano Atlántico.
Ambas placas interactúan principalmente en el norte de Sudamérica mediante deslizamientos laterales y zonas de subducción (límite convergente donde una placa mayor se hunde bajo otra más ligera hacia el manto de la Tierra).
- ¿QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?
El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿QUÉ ES EL FUNVISIS?
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) es el organismo responsable de ejecutar y promover investigaciones y estudios sismológicos, así como la encargada de la operación y mantenimiento de las estaciones del servicio sismológico de Venezuela, desde donde se registra y monitorea toda la actividad sismológica de ese país.
En esta nota podrás revisar los últimos sismos en Venezuela con información de los reportes oficiales de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).
En esta nota podrás revisar los últimos sismos en Venezuela con información de los reportes oficiales de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).