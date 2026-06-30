Sismos en Venezuela EN VIVO: últimos temblores, epicentro y magnitud
- Sismo en estado Cojedes
Martes 30 de junio: 11:56
Magnitud (Mw): 2.6
Profundidad: 75.3 km
Epicentro: 9.396 N -68.497 O
31 km al sureste de San Carlos
- Sismo en La Guajira
Martes 30 de junio: 09:51
Magnitud (Mw): 3.3
Profundidad: 88.8 km
Epicentro: 11.713 N -71.391 O
75 km al noreste de Paraguaipoa
- Sismo en estado La Guaira
Martes 30 de junio: 10:13 am
Magnitud (Mw): 2.8
Profundidad: 2.8 km
Epicentro: 10.567 N -66.780 O
7 km al suroeste de Naiguatá
- ¿Qué es el Funvisis?
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) es el organismo responsable de ejecutar y promover investigaciones y estudios sismológicos, así como la encargada de la operación y mantenimiento de las estaciones del servicio sismológico de Venezuela, desde donde se registra y monitorea toda la actividad sismológica de ese país.
En esta nota podrás revisar los últimos sismos en Venezuela con información de los reportes oficiales de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).
Como se recuerda, Venezuela fue azotada el 24 de junio pasado por dos terremotos consecutivos de 7.2 y 7.5 de magnitud, los cuales ya han cobrado hasta el momento la vida de más de 1.400 personas. Además, hay más de 3.500 heridos y otro número importante de desaparecidos.
Como se recuerda, Venezuela fue azotada el 24 de junio pasado por dos terremotos consecutivos de 7.2 y 7.5 de magnitud, los cuales ya han cobrado hasta el momento la vida de más de 1.400 personas. Además, hay más de 3.500 heridos y otro número importante de desaparecidos.