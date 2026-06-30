Por Redacción EC

Sismos en Venezuela EN VIVO: últimos temblores, epicentro y magnitud

11:30
  • Sismo en estado Cojedes  

Martes 30 de junio: 11:56 

Magnitud (Mw): 2.6

Profundidad: 75.3 km

Epicentro: 9.396 N -68.497 O 

31 km al sureste de San Carlos 

11:20

Recomendaciones de Funvisis en caso de sismo

Recomendaciones de Funvisis en caso de sismo
11:16
  • Sismo en La Guajira

Martes 30 de junio: 09:51 

Magnitud (Mw): 3.3

Profundidad: 88.8 km

Epicentro: 11.713 N -71.391 O 

75 km al noreste de Paraguaipoa

11:13
  • Sismo en estado La Guaira

Martes 30 de junio: 10:13 am

Magnitud (Mw): 2.8

Profundidad: 2.8 km

Epicentro: 10.567 N -66.780 O

7 km al suroeste de Naiguatá

11:07
  •   ¿Qué es el Funvisis?  

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) es el organismo responsable de ejecutar y promover investigaciones y estudios sismológicos, así como la encargada de la operación y mantenimiento de las estaciones del servicio sismológico de Venezuela, desde donde se registra y monitorea toda la actividad sismológica de ese país.

11:06

En esta nota podrás revisar los últimos sismos en Venezuela con información de los reportes oficiales de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

11:04

Como se recuerda, Venezuela fue azotada el 24 de junio pasado por dos terremotos consecutivos de 7.2 y 7.5 de magnitud, los cuales ya han cobrado hasta el momento la vida de más de 1.400 personas. Además, hay más de 3.500 heridos y otro número importante de desaparecidos.

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