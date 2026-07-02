Sismos en Venezuela EN VIVO: últimos temblores, epicentro y magnitud
¿Qué son las ondas sísmicas y sus tipos?
Son oscilaciones que se propagan desde una fuente (foco o hipocentro) a través de un medio material elástico (sólido y/o líquido) transportando energía mecánica.
¿Qué es el Funvisis?
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) es el organismo responsable de ejecutar y promover investigaciones y estudios sismológicos, así como la encargada de la operación y mantenimiento de las estaciones del servicio sismológico de Venezuela, desde donde se registra y monitorea toda la actividad sismológica de ese país.
En esta nota podrás revisar los últimos sismos en Venezuela con información de los reportes oficiales de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).
Como se recuerda, Venezuela fue azotada el 24 de junio pasado por dos terremotos consecutivos de 7.2 y 7.5 de magnitud, los cuales ya han cobrado hasta el momento la vida de más de 1.400 personas. Además, hay más de 3.500 heridos y otro número importante de desaparecidos.
Como se recuerda, Venezuela fue azotada el 24 de junio pasado por dos terremotos consecutivos de 7.2 y 7.5 de magnitud, los cuales ya han cobrado hasta el momento la vida de más de 1.400 personas. Además, hay más de 3.500 heridos y otro número importante de desaparecidos.