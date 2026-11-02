Sismos en Venezuela: últimos temblores, epicentro y magnitud
09:01
- Sismo a 39 km al sureste de Bachaquero
Profundidad: 2.8 km
Magnitud: 3.8
08:46
- Sismo a 9 km al suroeste de Los Teques
Profundidad: 26.7 km
Magnitud: 1.9
08:43
- Sismo a 34 km al sur de Bucaramanga
Profundidad: 158.0 km
Magnitud: 3.3
22:14
- ¿QUÉ ES UN TERREMOTO?
- Un terremoto es una violenta sacudida del suelo causada por la repentina ruptura y movimiento de grandes secciones de la corteza rocosa más externa de la Tierra (placas tectónicas). Los bordes de estas placas están marcados por fallas (o fracturas). La mayoría de los terremotos ocurren a lo largo de las líneas de falla cuando las placas se deslizan una sobre otra o colisionan entre si.
21:16
- NÚMEROS DE EMERGENCIA
- • 0800-RESCATE (0800-7372283): Línea directa activada para coordinar rescates, bomberos, protección civil y atención médica.
- • 166: Protección Civil.
- • 167: Bomberos.
- • 0800-PCIVIL1 (0800-7248451): Protección Civil Nacional.
20:02
- Sismo a 20 km al noroeste de Los Teques
- Fecha y Hora Local: 01-11-2026 17:25
- Magnitud: 2.0
- Profundidad: 20.7 km
20:01
- Sismo a 30 km al oeste de La Guaira
- Fecha y Hora Local: 01-11-2026 17:19
- Magnitud: 2.1
- Profundidad: 17.4 km
16:36
- Sismo a 30 km al oeste de La Guaira
- Fecha: 01-11-2026 17:19
- Profundidad: 17.4 km
- Magnitud: 2.1
16:35
- ¿QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?
- El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
16:00
- ¿QUÉ ES EL CINTURÓN DE FUEGO DEL PACÍFICO?
- El Cinturón de Fuego del Pacífico es una región geológicamente activa que rodea el Océano Pacífico y los continentes que bañan sus aguas. Es caracterizada por una alta frecuencia de terremotos y actividad volcánica. Se extiende por aproximadamente 40,000 kilómetros, incluyendo zonas de subducción donde las placas tectónicas chocan (como la placa de Nasca), lo que genera volcanes y sismos frecuentes.
15:25
- ¿POR QUÉ NUNCA DEBERÍAS USAR UN ASCENSOR DURANTE UN SISMO?
- Los especialistas recomiendan nunca utilizar el ascensor durante un sismo o terremoto, ya que este podría desprenderse de su estructura y caer desde una gran altura con personas adentro.
15:11
- Sismo a 31 km al noroeste de Isnotu
- Fecha: 01-11-2026 13:36
- Profundidad: 13.8 km
- Magnitud: 2.2
15:11
- Sismo a 11 km al norte de Curarigua
- Fecha: 01-11-2026 13:05
- Profundidad: 2.1 km
- Magnitud: 1.9
15:10
- Sismo a 213 km al suroeste de Bucaramanga
- Fecha: 01-11-2026 11:23
- Profundidad: 136.0 km
- Magnitud: 3.5
14:25
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
- Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
13:58
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
- Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
12:40
- ¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
- • Artículos indispensables de higiene
- • Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
- • Abrigo
- • Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
- • Artículos de comunicación
- • Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
12:20
- REVISA LO QUE UN MORRAL DE EMERGENCIAS PARA EL HOGAR DEBE CONTENER.
12:02
- ¿SE PUEDE PREDECIR UN SISMO?
- Actualmente, es algo imposible de determinar, pues el mismo planeta Tierra presenta una amplia dinámica respecto a sus movimientos, teniendo en cuenta que, no se trata únicamente de predecir cuándo va a templar, sino, poder determinar la intensidad, magnitud, profundidad y demás factores de importancia.
11:58
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
- Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
11:52
- ¿QUÉ ES LA FUNVISIS?
- La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) es el organismo responsable de ejecutar y promover investigaciones y estudios sismológicos, así como la encargada de la operación y mantenimiento de las estaciones del servicio sismológico de Venezuela, desde donde se registra y monitorea toda la actividad sismológica de ese país.
10:17
- Sismo a 8 km al sureste de La Guaira
Profundidad: 21.1 km
Magnitud: 1.3
10:05
- Sismo a 9 km al oeste de Los Caracas
Profundidad: 7.1 km
Magnitud: 1.9
09:57
- Sismo a 41 km al noreste de Rio Chico
Profundidad: 7.7 km
Magnitud: 2.2
09:53
- Sismo a 16 km al oeste de Macuro
Profundidad: 35.4 km
Magnitud: 3.3
00:28
- ¿CUÁLES SON LAS PLACAS TECTÓNICAS QUE SE ENCUENTRAN EN VENEZUELA?
- La placa del Caribe es la zona geológica que abarca Centroamérica y el mar Caribe, mientras que la placa sudamericana sostiene casi toda la zona de América del Sur y parte del lecho del océano Atlántico.
- Ambas placas interactúan principalmente en el norte de Sudamérica mediante deslizamientos laterales y zonas de subducción (límite convergente donde una placa mayor se hunde bajo otra más ligera hacia el manto de la Tierra).
00:28
- ¿QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?
- El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
00:28
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
- Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
00:28
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
- Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
00:27
- ¿QUÉ ES LA FUNVISIS?
- La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) es el organismo responsable de ejecutar y promover investigaciones y estudios sismológicos, así como la encargada de la operación y mantenimiento de las estaciones del servicio sismológico de Venezuela, desde donde se registra y monitorea toda la actividad sismológica de ese país.
00:27
- En esta nota podrás revisar los últimos sismos en Venezuela con información de los reportes oficiales de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).
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