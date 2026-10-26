Sismos en Venezuela: últimos temblores, epicentro y magnitud
09:33
- ¿Por qué tiembla tanto en Venezuela?
- Venezuela registra actividad sísmica con frecuencia debido principalmente a su ubicación en una zona de interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Suramérica. El movimiento constante de estas grandes estructuras geológicas genera esfuerzos en la corteza terrestre que, al liberarse de manera repentina, pueden producir sismos de diferente magnitud.
08:51
- Sismo a 63 km al norte de Macuro
- Fecha: 26-10-2026
- Hora: 06:58
- Profundidad: 25.8 km
- Magnitud: 2.9
08:50
- Sismo a 27 km al oeste de Boca de Aroa
- Fecha: 26-10-2026
- Hora: 00:47
- Profundidad: 24.5 km
- Magnitud: 2.2
21:59
- ¿SE PUEDE PREDECIR UN TERREMOTO?
- A pesar de los esfuerzos de la comunidad científica, hasta ahora no hay forma de predecir los terremotos, por lo que es extremadamente importante prepararse y saber qué hacer cuando llegue el momento.
21:44
- NÚMEROS DE EMERGENCIA
- • 0800-RESCATE (0800-7372283): Línea directa activada para coordinar rescates, bomberos, protección civil y atención médica.
- • 166: Protección Civil.
- • 167: Bomberos.
- • 0800-PCIVIL1 (0800-7248451): Protección Civil Nacional.
20:42
- Sismo a 33 km al sur de Bucaramanga
- Fecha y Hora Local: 25-10-2026 20:29
- Magnitud: 3.0
- Profundidad: 150.9 km
18:00
- ¿CÓMO ACTUAR DURANTE UN SISMO?
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- • Acudir a las zonas de seguridad ya establecidas.
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- • Mantenerse alejado de vidrios u objetos que pudieran caer.
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- • En lo posible evitar el pánico y tratar de mantener la calma.
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- • No salir corriendo en zona de paso vehicular.
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- • Si está manejando detenga su vehículo.
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- • Si está en un edificio no utilice el ascensor, siempre la escalera.
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- • Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad.
17:36
- ¿QUÉ ES EL CINTURÓN DE FUEGO DEL PACÍFICO?
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- El Cinturón de Fuego del Pacífico es una región geológicamente activa que rodea el Océano Pacífico y los continentes que bañan sus aguas. Es caracterizada por una alta frecuencia de terremotos y actividad volcánica. Se extiende por aproximadamente 40,000 kilómetros, incluyendo zonas de subducción donde las placas tectónicas chocan (como la placa de Nasca), lo que genera volcanes y sismos frecuentes.
17:26
- Sismo a 32 km al norte de Isnotu
-
- Fecha: 25-10-2026 15:07
- Profundidad: 1.8 km
- Magnitud: 1.9
16:05
- ¿POR QUÉ NUNCA DEBERÍAS USAR UN ASCENSOR DURANTE UN SISMO?
-
- Los especialistas recomiendan nunca utilizar el ascensor durante un sismo o terremoto, ya que este podría desprenderse de su estructura y caer desde una gran altura con personas adentro.
15:45
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
-
- Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
15:25
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
-
- Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
14:15
- ¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
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- • Artículos indispensables de higiene
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- • Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
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- • Abrigo
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- • Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
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- • Artículos de comunicación
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- • Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
13:45
- REVISA LO QUE UN MORRAL DE EMERGENCIAS PARA EL HOGAR DEBE CONTENER.
13:31
- Sismo en 37 km al suroeste de Bucaramanga
-
- Fecha: 25-10-2026 11:17
- Profundidad: 152.0 km
- Magnitud: 3.2
13:31
- Sismo a 36 km al sureste de Bucaramanga
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- Fecha: 25-10-2026 10:09
- Profundidad: 159.0 km
- Magnitud: 2.7
13:30
- Sismo a 25 km al sur de Bucaramanga
-
- Fecha: 25-10-2026 09:57
- Profundidad: 149.0 km
- Magnitud: 3.0
12:10
- ¿SE PUEDE PREDECIR UN SISMO?
-
- Actualmente, es algo imposible de determinar, pues el mismo planeta Tierra presenta una amplia dinámica respecto a sus movimientos, teniendo en cuenta que, no se trata únicamente de predecir cuándo va a templar, sino, poder determinar la intensidad, magnitud, profundidad y demás factores de importancia.
11:55
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
-
- Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
11:52
- ¿QUÉ ES LA FUNVISIS?
-
- La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) es el organismo responsable de ejecutar y promover investigaciones y estudios sismológicos, así como la encargada de la operación y mantenimiento de las estaciones del servicio sismológico de Venezuela, desde donde se registra y monitorea toda la actividad sismológica de ese país.
10:02
- ¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
- Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
10:02
- ¿Cómo se sabe que va a temblar?
- Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
02:54
- ¿CUÁLES SON LAS PLACAS TECTÓNICAS QUE SE ENCUENTRAN EN VENEZUELA?
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- La placa del Caribe es la zona geológica que abarca Centroamérica y el mar Caribe, mientras que la placa sudamericana sostiene casi toda la zona de América del Sur y parte del lecho del océano Atlántico.
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- Ambas placas interactúan principalmente en el norte de Sudamérica mediante deslizamientos laterales y zonas de subducción (límite convergente donde una placa mayor se hunde bajo otra más ligera hacia el manto de la Tierra).
02:52
- ¿QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?
-
- El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
02:52
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
-
- Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
02:51
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
-
- Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
02:51
- ¿QUÉ ES LA FUNVISIS?
-
- La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) es el organismo responsable de ejecutar y promover investigaciones y estudios sismológicos, así como la encargada de la operación y mantenimiento de las estaciones del servicio sismológico de Venezuela, desde donde se registra y monitorea toda la actividad sismológica de ese país.
02:50
En esta nota podrás revisar los últimos sismos en Venezuela con información de los reportes oficiales de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).
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En esta nota podrás revisar los últimos sismos en Venezuela con información de los reportes oficiales de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).