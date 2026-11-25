Sismos en Venezuela: últimos temblores, epicentro y magnitud
10:04
- Sismo a 30 km al SO de Isla La Tortuga, Venezuela
- Hora Local: 07:44 25/11/2026
- Latitud: 10.69°
- Longitud: -65.46°
- Profundidad: 5 km
- Magnitud: 2.4
10:04
- Sismo a 21 km al N de Güiria, Venezuela
- Hora Local: 05:06 25/11/2026
- Latitud: 10.85°
- Longitud: -62.28°
- Profundidad: 26.2 km
- Magnitud: 3.5
10:03
- Sismo a 30 km al N de Güiria, Venezuela
- Hora Local: 01:37 25/11/2026
- Latitud: 10.93°
- Longitud: -62.30°
- Profundidad: 82.6 km
- Magnitud: 3.7
09:17
- ¿Cómo se sabe que va a temblar?
- Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
09:16
- ¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
- Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
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