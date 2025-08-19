Venezuela es un país con alta intensidad sísmica, debido a que confluyen las placas tectónica de Sudamérica y del Caribe, además de las fallas que presenta en Boconó, El Pilar y San Sebastián. Encuentra en esta nota todos los reportes sobre temblores, sismos y terremotos según datos oficiales de FUNVISIS (Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas).
