Sismos en Venezuela: últimos temblores, epicentro y magnitud
- Sismo a 156 km al suroeste de Bucaramanga
- Fecha: 26-09-2026
- Hora: 17:09
- Profundidad: 23.2 km
- Magnitud: 2.7
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
- Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?
- El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
Ante un sismo de gran magnitud recuerda evitar llamar a números fijos o celulares, ya que esto genera satuación en las líneas móviles, opta por escribir mensajes de texto.
- ¿QUÉ ES EL FUNVISIS?
- La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) es el organismo responsable de ejecutar y promover investigaciones y estudios sismológicos, así como la encargada de la operación y mantenimiento de las estaciones del servicio sismológico de Venezuela, desde donde se registra y monitorea toda la actividad sismológica de ese país.
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
El Funvisis te recuerda siempre tener un morral de emergencia.
- ¿CUÁLES SON LAS CIUDADES DÓNDE OCURREN MÁS SISMOS?
- Caracas, La Guaira, Cumaná, Mérida, San Cristobal, Valencia y Barquisimetro.
- ¿CUÁLES SON LAS ZONAS DE MAYOR ACTIVIDAD SÍSMICA DE VENEZUELA?
- La zona de mayor actividad sísmica en nuestro país corresponde a una franja de unos 100 km de ancho, definida a lo largo de los sistemas montañosos de Los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental.
- ¿VENEZUELA ES UN PAÍS SÍSMICO?
- Sí, por lo que es muy importante que todos los miembros de la familia, los trabajadores y trabajadoras, estudiantes en todos los niveles, todos, estén bien informados sobre cómo reaccionar de forma correcta y rápida a los terremotos.
- A tres meses del doble sismo en Venezuela , el país recuerda los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la región centro norte el pasado 24 de junio. El último parte oficial registra 5,609 fallecidos y 226,000 personas atendidas en centros hospitalarios, mientras persiste la incertidumbre por el número de desaparecidos que el gobierno venezolano nunca oficializó.
- Este jueves 24 de septiembre se cumplierpn tres meses de los devastadores terremotos que enlutaron al pueblo venezolano.
- Diferentes organizaciones humanitarias denuncian que miles de damnificados en Venezuela siguen desamparados y enfrentan un escaso acompañamiento institucional.
- De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.
Referencia geográfica del sismo a 60 km al norte de Macuro.
- Sismo a 60 km al norte de Macuro
- Fecha: 25-09-2026
- Hora: 15:40
- Profundidad: 26.0 km
- Magnitud: 3.4
- Sismo a 4 km al noreste de Naiguata
- Fecha: 25-09-2026
- Hora: 15:01
- Profundidad: 2.8 km
- Magnitud: 2.5
- Sismo a 8 km al noroeste de Naiguata
- Fecha: 25-09-2026
- Hora: 14:06
- Profundidad: 5.0 km
- Magnitud: 2.2
- Sismo a 36 km al sur de Guiria
- Fecha: 25-09-2026
- Hora: 13:54
- Profundidad: 15.6 km
- Magnitud: 2.9
- Sismo a 37 km al sur de Bucaramanga
- Fecha: 25-09-2026
- Hora: 13:32
- Profundidad: 148.0 km
- Magnitud: 2.9
- Sismo a 57 km al suroeste de Bucaramanga
- Fecha: 25-09-2026
- Hora: 09:48
- Profundidad: 5.0 km
- Magnitud: 2.5
- Sismo a 19 km al noreste de Biscucuy
- Fecha: 25-09-2026
- Hora: 07:16
- Profundidad: 3.4 km
- Magnitud: 1.9
- Sismo a 35 km al sur de Bucaramanga
- Fecha: 25-09-2026
- Hora: 06:23
- Profundidad: 154.1 km
- Magnitud: 3.7
- Sismo a 26 km al noreste de La Victoria
- Fecha: 25-09-2026
- Hora: 05:20
- Profundidad: 3.7 km
- Magnitud: 1.8
- Sismo a 83 km al noroeste de Casigua
- Fecha: 25-09-2026
- Hora: 05:09
- Profundidad: 19.8 km
- Magnitud: 2.7
Sismo a 32 km al suroeste de Macuro
Fecha: 25/09/2026
Hora: 03:00
Magnitud (Mw): 3.4
Profundidad: 73.8 km
Epicentro: 10.427 N -62.063 O
Sismo a 22 km al suroeste de Boca de Aroa
Fecha: 25/09/2026
Hora: 02:10
Magnitud (Mw): 3.2
Profundidad: 4.1 km
Epicentro: 10.559 N -68.441 O
Sismo a 31 km al norte de Yaguaraparo
Fecha: 25/09/2026
Hora: 01:09
Magnitud (Mw): 3.4
Profundidad: 96.6 km
Epicentro: 10.855 N -62.857 O
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
¿Cómo saber si un sismo es fuerte?
Hay dos formas:
- La magnitud, medida en la escala de Richter, indica la energía liberada.
- La intensidad, medida en la escala de Mercalli, mide el impacto en las personas y estructuras.
¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?
Debe contener lo esencial para sobrevivir en las primeras horas después de un sismo:
- Artículos de higiene
- Botiquín con vendas, alcohol, gasas, pastillas, entre otros
- Abrigo
- Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo
- Radio o linterna con baterías
- Artículos específicos según necesidades, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas
¿Qué hacer después de un sismo?
Revisa si hay heridos, apaga fugas de gas y electricidad, evita usar el ascensor y aléjate de estructuras dañadas. Si estás en zona costera, verifica si hay alerta de tsunami.
¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
¿Cómo saber si un sismo es fuerte?
Hay dos formas:
- La magnitud, medida en la escala de Richter, indica la energía liberada.
- La intensidad, medida en la escala de Mercalli, mide el impacto en las personas y estructuras.
- ¿CUÁLES SON LAS ZONAS DE MAYOR ACTIVIDAD SÍSMICA DE VENEZUELA?
- La zona de mayor actividad sísmica en nuestro país corresponde a una franja de unos 100 km de ancho, definida a lo largo de los sistemas montañosos de Los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental.
- ¿SE PUEDE PREDECIR UN TERREMOTO?
- A pesar de los esfuerzos de la comunidad científica, hasta ahora no hay forma de predecir los terremotos, por lo que es extremadamente importante prepararse y saber qué hacer cuando llegue el momento.
¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?
Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
- ¿QUÉ ES UN TERREMOTO?
- Un terremoto es una violenta sacudida del suelo causada por la repentina ruptura y movimiento de grandes secciones de la corteza rocosa más externa de la Tierra (placas tectónicas). Los bordes de estas placas están marcados por fallas (o fracturas). La mayoría de los terremotos ocurren a lo largo de las líneas de falla cuando las placas se deslizan una sobre otra o colisionan entre si.
- NÚMEROS DE EMERGENCIA
• 0800-RESCATE (0800-7372283): Línea directa activada para coordinar rescates, bomberos, protección civil y atención médica.
• 166: Protección Civil.
• 167: Bomberos.
• 0800-PCIVIL1 (0800-7248451): Protección Civil Nacional.
- ¿Cuánto debe pesar la mochila de supervivencia?
El peso ideal no debe superar el 25% del peso corporal de la persona que la va a cargar, garantizando una evacuación rápida y ágil.
- ¿Se puede predecir un sismo?
Actualmente, es algo imposible de determinar, pues el mismo planeta Tierra presenta una amplia dinámica respecto a sus movimientos, teniendo en cuenta que, no se trata únicamente de predecir cuándo va a templar, sino, poder determinar la intensidad, magnitud, profundidad y demás factores de importancia.
- ¿POR QUÉ NO SE PUBLICA LA DURACIÓN DE LOS SISMOS?
Los sismos tienen una duración de propagación de energía en la fuente sísmica, o hipocentro. Sin embargo, una vez que las ondas salen de la fuente al tener distintas velocidades se van distanciando entre sí. Por esta razón la percepción de duración de un sismo variará de un lugar a otro al igual como ocurre con la intensidad.
- ¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
* Artículos indispensables de higiene
* Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
* Abrigo
* Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
* Artículos de comunicación
* Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
- Sismo a 40 km al suroeste de Curarigua
Profundidad: 9.6 km
Magnitud: 2.3
- Sismo a 29 km al noroeste de Altagracia de Orituco
Profundidad: 5.0 km
Magnitud: 2.3
- Sismo a 29 km al suroeste de Curarigua
Profundidad: 17.2 km
Magnitud: 2.6
- Sismo a 40 km al noroeste de Los Teques
Profundidad: 5.0 km
Magnitud: 2.2
- ¿CUÁLES SON LAS PLACAS TECTÓNICAS QUE SE ENCUENTRAN EN VENEZUELA?
- La placa del Caribe es la zona geológica que abarca Centroamérica y el mar Caribe, mientras que la placa sudamericana sostiene casi toda la zona de América del Sur y parte del lecho del océano Atlántico. Ambas placas interactúan principalmente en el norte de Sudamérica mediante deslizamientos laterales y zonas de subducción (límite convergente donde una placa mayor se hunde bajo otra más ligera hacia el manto de la Tierra).
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
- Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
- Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?
- El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
- ¿QUÉ ES EL FUNVISIS?
- La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) es el organismo responsable de ejecutar y promover investigaciones y estudios sismológicos, así como la encargada de la operación y mantenimiento de las estaciones del servicio sismológico de Venezuela, desde donde se registra y monitorea toda la actividad sismológica de ese país.
- En esta nota podrás revisar los últimos sismos en Venezuela con información de los reportes oficiales de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).