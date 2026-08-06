Sismos en Venezuela: últimos temblores, epicentro y magnitud
- ¿CUÁLES SON LAS PLACAS TECTÓNICAS QUE SE ENCUENTRAN EN VENEZUELA?
La placa del Caribe es la zona geológica que abarca Centroamérica y el mar Caribe, mientras que la placa sudamericana sostiene casi toda la zona de América del Sur y parte del lecho del océano Atlántico.
Ambas placas interactúan principalmente en el norte de Sudamérica mediante deslizamientos laterales y zonas de subducción (límite convergente donde una placa mayor se hunde bajo otra más ligera hacia el manto de la Tierra).
- ¿QUÉ ES EL SILENCIO SÍSMICO?
El silencio sísmico es un período prolongado sin actividad sísmica importante o de significativa intensidad en una región, que puede indicar la acumulación de tensiones tectónicas y un aumento en el riesgo de un futuro terremoto.
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿QUÉ ES EL FUNVISIS?
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) es el organismo responsable de ejecutar y promover investigaciones y estudios sismológicos, así como la encargada de la operación y mantenimiento de las estaciones del servicio sismológico de Venezuela, desde donde se registra y monitorea toda la actividad sismológica de ese país.
- En esta nota podrás revisar los últimos sismos en Venezuela con información de los reportes oficiales de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).