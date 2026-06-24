Mensaje de Bukele
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se solidarizó con los venezolanos y, mediante sus redes, indicó: “Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela”.
Se mantienen los trabajos de ayuda en las zonas afectadas para evitar más daños ante posibles réplicas.
Foto: EFE/ Ronald Peña R
Se confirman fallecidos pero no hay cifras
En entrevista a Telesur, Gustavo Duque, alcalde de Chacao confirmó que el terremoto produjo fallecidos, aunque indicó que "no hay un número exacto".
María Corina Machado usó su cuenta de X para mandar un mensaje de calma a todos los venezolanos: “Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”.
Tras el sismo de magnitud 7.1, ocurrió un sismo de magnitud 7.5 apenas segundos después en la misma zona, lo que generó más temor en el país.
A las 18:04 se registró el sismo de magnitud 7.1 en Morón, Carabobo que afectó muchas estructuras del país. En esta nota podrás seguir las últimas noticias de lo que ocurre en Venezuela tras el terremoto.
A las 18:04 se registró el sismo de magnitud 7.1 en Morón, Carabobo que afectó muchas estructuras del país. En esta nota podrás seguir las últimas noticias de lo que ocurre en Venezuela tras el terremoto.