En Venezuela, el Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE) surgió como una alternativa innovadora para modernizar el sistema de pago del Metro de Caracas, ofreciendo a sus miles de usuarios, quienes utilizan el servicio diariamente, un acceso más rápido, seguro y eficiente. Y es que, con el uso de tecnología avanzada y la implementación de un Centro Integral de Servicios, buscan optimizar la experiencia de los pasajeros, garantizando soporte, mantenimiento y atención frente a cualquier incidencia. De hecho, a través de su aplicación los usuarios pueden gestionar o consultar saldos, así como recuperar su contraseña en caso de haberlo olvidado. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO RECUPERAR LA CONTRASEÑA DE LA TARJETA SUVE DEL METRO DE CARACAS?

A través de sus plataformas oficiales, el Metro de Caracas informó a sus miles de usuarios que a partir del 13 de agosto se puso en marcha la aplicación móvil del Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE). Esta plataforma permite a los usuarios llevar a cabo una serie de gestiones, como la recarga de tarjetas, la verificación de saldos, detalles de los viajes, entre otros. Sin embargo, en caso de que la persona pierda u olvide la contraseña de la herramienta digital, se implementó una serie de pasos que permite recuperar la cuenta de manera sencilla. A continuación, te presentamos el procedimiento:

El usuario debe ingresar en la aplicación el correo con el que se registró. Luego, recibirá un mensaje en su bandeja de entrada con una clave temporal.

El usuario debe introducir esa información en la app .

Por último, el sistema permitirá cambiar la contraseña para recuperar el acceso a la cuenta personal.

Paso a paso para recargar la tarjeta SUVE del Metro de Caracas