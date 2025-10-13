El Sistema Patria comenzó a liberar una serie de subsidios esperados con ansias por muchas personas en Venezuela. Estas ayudas económicas, orientadas a grupos específicos de la población, buscan dar respuesta a distintas situaciones sociales y financieras que enfrenta el país. Sin embargo, no todos los beneficiarios han visto reflejados los depósitos en sus cuentas. ¿La razón? Podrías estar cometiendo un error sin saberlo. Aquí te explicamos qué podría estar pasando.

¿Tienes problemas con tu cuenta en el Sistema Patria? Mira AQUÍ cómo resolverlo antes de que sea demasiado tarde

Si tienes dudas, inquietudes o necesitas información sobre el funcionamiento del Sistema Patria, existen varios canales oficiales de atención disponibles para ayudarte. A continuación, te los presentamos:

3532: Este número está habilitado para brindar información general sobre el servicio y resolver cualquier inconveniente que puedas encontrar al navegar en la plataforma.

67373: Aquí puedes consultar la fecha de asignación de bonos, programas sociales y demás beneficios. Además, este canal certifica pagos y envía notificaciones directamente a los usuarios registrados.

3777: Exclusivo para el cupo de gasolina subsidiada. Si quieres saber cuántos litros te quedan, simplemente envía la palabra “SALDO” a este número y recibirás de inmediato un mensaje con tu información actualizada.

VeQR: Permite vincular tu Carnet de la Patria con los diferentes programas de protección social y la organización comunal. Es clave para ser parte activa del sistema de beneficios.

VePatria: Plataforma digital que funciona como portal de acceso a los bonos y ayudas del gobierno. Desde allí puedes aceptar asignaciones y gestionar tu perfil asociado al Carnet de la Patria.

VeMonedero: Herramienta diseñada para consultar tu saldo, hacer transferencias y verificar movimientos de fondos dentro del sistema.

Billetera Móvil: Mecanismo de pago vinculado al Carnet de la Patria. Permite administrar tus bonos y realizar transferencias de dinero de forma rápida, usando un código QR.

¿Qué debes hacer para cobrar el bono Contra la Guerra Económica?

Para garantizar la recepción efectiva del bono, el Sistema Patria recuerda a los beneficiarios la importancia de cumplir con ciertos requisitos dentro de la plataforma. Entre ellos, mantener actualizada la información del núcleo familiar, contar con una cuenta bancaria activa debidamente vinculada, verificar los datos de contacto —como el número telefónico y el correo electrónico registrados— y participar en las encuestas socioeconómicas disponibles, esenciales para el perfilamiento y validación de cada caso.

El Bono Guerra Económica es otro subsidio muy esperado por miles de Venezolanos.

Cómo registrarse en Sistema Patria

Para hacer este proceso, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.