Por Redacción EC

El Sistema Patria inició un nuevo proceso de asignación de bonos dirigido a distintos grupos de ciudadanos en Venezuela, como parte de los programas de asistencia económica gestionados a través de esta plataforma. Las entregas se realizan de manera progresiva y buscan llegar a los usuarios que cumplen con las condiciones establecidas para cada beneficio. Los montos son acreditados de forma gradual en las cuentas de los beneficiarios registrados en el sistema digital. Si quieres comprobar si tienes algún beneficio asignado que todavía no has retirado, puedes ingresar a tu cuenta y revisar las notificaciones y opciones disponibles. A continuación, conoce cuáles son los bonos contemplados y cómo verificar si fuiste seleccionado como beneficiario.