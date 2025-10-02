En los próximos días, el Sistema Patria iniciará la entrega del Bono Único Familiar correspondiente a octubre de 2025 en Venezuela. Este subsidio, dirigido a apoyar a los hogares en condición de vulnerabilidad, forma parte de las políticas sociales que el Gobierno Nacional continúa promoviendo para brindar respaldo económico a la población. A continuación, te contaremos todos los detalles que debes saber sobre esta ayuda económica.

¿Cuánto te corresponde cobrar?

En el último mes, los beneficiarios del Bono Único Familiar recibieron un pago principal de 2.200 bolívares, equivalente a unos 14,71 dólares según la tasa oficial del BCV. A esto se sumaron otros depósitos de 740 y 1.480 bolívares, según el tipo de apoyo asignado.

De cara a octubre, se proyecta un ligero aumento: se espera que el pago principal alcance los 2.510 bolívares, mientras que los complementarios rondarían los 850 y 1.700 bolívares, respectivamente. Estos montos aún no han sido confirmados oficialmente, pero siguen la lógica de ajustes que ha venido aplicando el Gobierno en los últimos meses.

Así puedes recibir los bonos

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.