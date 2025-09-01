Son miles las personas que actualmente se ven afectados por la dura crisis económica por la que atraviesa Venezuela. Muchos de ellos esperan con gran expectativa el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación a través del Sistema Patria. Sin embargo, también se preguntan sobre la fecha de llegada de este beneficio y el monto que les corresponderá recibir. En esta nota, te brindamos todos los detalles sobre este esperado subsidio.

¡Todo lo que necesitas saber! ¿Qué organismos reciben el Bono Corresponsabilidad y Formación? Descubre el monto exacto a cobrar y cómo acceder a él a través del Sistema Patria

Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC)

Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Ministerio de Energía Eléctrica (MPPEE)

Ministerio de Defensa (MPPD)

Cancillería

Presidencia, etc

¿Cuándo se empezó a pagar el Bono Corresponsabilidad y Formación?

Este viernes 29 de agosto, el Sistema Patria dio inicio al pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación, destinado a un grupo selecto de empleados del sector público. El monto asignado varía según el rol desempeñado por cada trabajador, oscilando entre 27.300 y 38.500 bolívares. La información completa fue compartida a través de las redes sociales oficiales de Patria y sus plataformas asociadas

El beneficio está dirigido exclusivamente a los docentes activos dentro del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). Esto significa que no todos los trabajadores del sector educativo pueden acceder al subsidio. En caso se active el beneficio, el anuncio oficial de la entrega será realizado únicamente a través de los canales autorizados del Sistema Patria, incluyendo la cuenta de WhatsApp de Canal Patria Digital. Allí los educadores podrán revisar y confirmar los detalles del pago en caso de ser aprobado, según explica la plataforma Meridiano.

Requisitos para recibir el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Estar formalmente registrados en el Sistema Patria.

Mantenerse activos en el MPPE.

Haber completado el curso de Formación de Docentes de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio.

¿Qué bonos activó el Sistema Patria en agosto?

Bono Único Familiar: De 1.890 bolívares.

De 1.890 bolívares. 100% Amor Mayor: De 130 bolívares.

De 130 bolívares. Beca Universitaria: De 708,80 bolívares.

De 708,80 bolívares. Corresponsabilidad y Formación: De 15.000 bolívares.

De 15.000 bolívares. Ingreso de Guerra Económica: De 16.080 bolívares.

De 16.080 bolívares. Somos Venezuela: De 708,80 bolívares el 18 de agosto.

De 708,80 bolívares el 18 de agosto. Ingreso de Guerra Económica: De 15.008 bolívares.

De 15.008 bolívares. Beca Enseñanza Media: De 472,50 bolívares.

De 472,50 bolívares. Ingreso de Guerra Económica: De 6.700,00 bolívares.

¿Por qué no puedo cobrar el bono?

Es fundamental que los beneficiarios sepan que, si presentan dificultades para cobrar a través del Sistema Patria, los bonos se entregan directamente a cada persona. Las confirmaciones de pago llegan vía mensajes SMS al número 3532 o mediante notificaciones en la aplicación VeMonedero.

En caso de que se presenten demoras en la recepción del bono, una de las causas más comunes suele ser la falta de actualización de los datos personales. Por ello, se recomienda mantener al día la información registrada en la plataforma para evitar inconvenientes. Además, sigue estos consejos:

-Verifica que tu número de celular esté registrado exclusivamente a tu nombre en la plataforma.

-Usa el mismo número telefónico tanto en el Sistema Patria como en la entidad bancaria vinculada.

-Evita realizar transferencias a terceros que no formen parte de tu núcleo familiar.

-Mantén tus datos personales actualizados de manera constante en el Sistema Patria.