Tras derribar barco con drogas venezolano, Trump toma esta radical decisión en Estados Unidos: motivo tiene que ver con la creación del “Golden Dome”

Este martes 2 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló la ubicación seleccionada para la nueva sede del Comando Espacial. Durante su primer mandato ya había impulsado esta iniciativa, sin embargo, fue detenida bajo la administración de Joe Biden. El proyecto, de concretarse, podría generar alrededor de 30.000 nuevos puestos de trabajo en la zona. A continuación, te contamos todos los detalles.

De acuerdo con información oficial de la Casa Blanca, la sede del Comando Espacial, actualmente ubicada en Colorado Springs (Colorado), será trasladada próximamente a Huntsville, Alabama. La ciudad, que ahora recibirá el nombre simbólico de “Rocket City”, se prepara para convertirse en el nuevo centro estratégico de operaciones espaciales en el país.

El gobierno de Biden justificó la decisión de mantener la base en Colorado, argumentando que ya se habían destinado recursos significativos a la Base de la Fuerza Espacial Peterson. No obstante, en 2021, la Fuerza Aérea determinó que el Arsenal Redstone, ubicado en Huntsville y sede de varias instalaciones espaciales clave, representaba la opción más adecuada para albergar el Comando Espacial.

Además, Trump destacó que el Comando Espacial tendrá un rol fundamental en Huntsville dentro del proyecto Golden Dome, una avanzada defensa antimisiles diseñada para proteger el territorio nacional.

“Como saben, será un gran logro. Todos quieren participar. Un escudo de defensa antimisiles. Tendremos una cúpula dorada como nunca antes se ha visto... Espero que también garantice que nuestras capacidades técnicas, en las que estamos muy por delante de todos los demás, sin comparación alguna, sigan siendo inigualables en el futuro”, indicó Trump.

Huntsville es también sede del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA, así como del Comando de Defensa Espacial y Misiles del Ejército, consolidando su importancia estratégica en el ámbito aeroespacial y militar.

