Por Redacción EC

Los conductores en Venezuela que acceden al combustible a precio subsidiado deben estar atentos a la programación establecida para los siguientes días. El mecanismo utilizado para ordenar el abastecimiento toma como referencia el último dígito de la matrícula de cada vehículo, de modo que no todas las placas tienen permitido acudir en las mismas fechas. Este sistema busca organizar la atención en las estaciones de servicio que forman parte del esquema autorizado y se encuentra relacionado con la asignación de combustible mediante el Sistema Patria. Por esta razón, consultar previamente la jornada correspondiente resulta importante para quienes necesitan abastecer sus vehículos. Para los días 4, 5 y 6 de septiembre, el calendario contempla diferentes turnos de acuerdo con la terminación de las placas. Los usuarios pueden revisar la programación antes de trasladarse a un grifo, confirmar si cuentan con autorización para esa fecha y evitar desplazamientos innecesarios.