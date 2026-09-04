Los conductores en Venezuela que acceden al combustible a precio subsidiado deben estar atentos a la programación establecida para los siguientes días. El mecanismo utilizado para ordenar el abastecimiento toma como referencia el último dígito de la matrícula de cada vehículo, de modo que no todas las placas tienen permitido acudir en las mismas fechas. Este sistema busca organizar la atención en las estaciones de servicio que forman parte del esquema autorizado y se encuentra relacionado con la asignación de combustible mediante el Sistema Patria. Por esta razón, consultar previamente la jornada correspondiente resulta importante para quienes necesitan abastecer sus vehículos. Para los días 4, 5 y 6 de septiembre, el calendario contempla diferentes turnos de acuerdo con la terminación de las placas. Los usuarios pueden revisar la programación antes de trasladarse a un grifo, confirmar si cuentan con autorización para esa fecha y evitar desplazamientos innecesarios.

Requisitos para acceder al subsidio

Respetar el cronograma no es el único requisito para obtener el combustible a precio preferencial. Los beneficiarios también deben mantener actualizada su información en el Sistema Patria, plataforma encargada de validar la identidad del conductor y autorizar el acceso al beneficio.

La programación semanal se basa exclusivamente en el último dígito de la placa del vehículo. Gracias a esta organización, las autoridades buscan optimizar la distribución del combustible y mejorar el control del suministro, especialmente en las estaciones con mayor demanda.

Cronograma de distribución de gasolina

Viernes 4 de septiembre: placas que terminan en 1 y 2

Sábado 5 de septiembre: placas que terminan en 3 y 4

Domingo 6 de septiembre: placas que terminan en 5 y 6

BiopagoPDV: único método de pago

El combustible subsidiado solo puede cancelarse mediante el sistema electrónico BiopagoPDV. Esto significa que los pagos en efectivo ya no están habilitados para acceder a este beneficio, por lo que cada operación debe realizarse de forma digital en las estaciones autorizadas.

Control del consumo mensual

El uso de BiopagoPDV permite registrar automáticamente cada transacción y descontar los litros correspondientes al cupo mensual asignado a cada beneficiario. Además, este sistema facilita el seguimiento del consumo y fortalece el control sobre la distribución del subsidio.

Con este esquema, el Gobierno busca ofrecer un proceso de abastecimiento más organizado, eficiente y transparente. Por ello, los conductores deben consultar periódicamente el cronograma vigente, acudir el día que les corresponde y verificar que sus datos en el Sistema Patria estén correctamente actualizados para evitar inconvenientes al momento de surtir gasolina.