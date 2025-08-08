A nivel sudamericano, hoy Venezuela forma parte de los países donde su población de mayor vulnerabilidad puede afrontar la inflación mediante la cobranza de diversas prestaciones monetarias. En ese sentido, resulta importante destacar al sector beneficiario que componen los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuya cobranza correspondiente a agosto 2025 pertenece a diversos conceptos bonificados, y a partir de fechas puntuales, puede hacerse efectiva mediante el veMonedero asociado a Plataforma Patria.

Actualmente, y bajo la gestión de Nicolás Maduro, los adultos mayores favorecidos mediante el otorgamiento de subvención económica, acceden también a retiro de monto específico referente a bono cuya importancia radica en lograr garantizar su bienestar y seguridad otorgándoles cierta cantidad de bolívares sujetos al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Con respecto a esta información, resulta importante destacar que el “Ingreso Contra La Guerra Económica” es aquel subsidio que también cobran los pensionados del IVSS junto a su prestación regular mensual, y hacia agosto 2025, estaría llevándose a cabo al igual que durante periodo puntual del mes de julio, siendo la fecha del día 21 la misma a partir de la cual podrían concretar retiros haciendo uso del veMonedero.

En agosto 2025 también se paga el "Ingreso Contra La Guerra Económica" dirigido a pensionados del IVSS que pueden hacer efectivo el cobro haciendo uso del veMonedero.

A falta de oficialización brindada por parte del Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria, te contamos que de no existir cambios de último momento, el monto de bono a entregarse desde dicha jornada del octavo mes del año, sería el siguiente:

“Ingreso Contra La Guerra Económica”

- Pensionados, 5.750 bolívares o 48,26 dólares

A propósito del pago del “Ingreso Contra La Guerra Económica” en agosto 2025 sobre territorio venezolano, destacamos la relevancia que tiene el VeMonedero siendo un aplicativo creado para el retiro de prestaciones económicas acumuladas, y los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte de Sistema Patria a cada dispositivo móvil de la persona favorecida, con la finalidad de notificarla y así confirmarle los detalles entorno a depósito realizado hacia cuentas activas.

LOS 5 PASOS QUE TE AYUDARÁN A RETIRAR EXITOSAMENTE LOS FONDOS DEL “INGRESO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA” VÍA PLATAFORMA PATRIA

1- Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

2- Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

3- Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

4- Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

5- Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.