En Venezuela, la realidad económica sigue impactando el día a día de miles de familias. En este contexto, el Bono de Corresponsabilidad y Formación representa un respiro financiero para los empleados del sector público afiliados al Sistema Patria. En este mes de septiembre, aumenta la expectativa entre los beneficiarios, quienes se preguntan con preocupación: ¿cuándo se depositará este beneficio?

El bono tiene un valor de 17.760 bolívares, lo que equivale a aproximadamente 109,71 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Esta cifra fue dada a conocer a través de las plataformas oficiales del Sistema Patria y medios aliados en redes sociales.

La entrega del bono se realizará de forma progresiva y directa, únicamente a quienes estén correctamente registrados en la plataforma Patria. Los beneficiarios recibirán una notificación por mensaje de texto desde los números 3532 o 67373, y también podrán confirmar el depósito a través de la aplicación veMonedero.

El monto del bono será abonado directamente en el monedero digital del Sistema Patria, pero los beneficiarios deberán aceptarlo manualmente desde la sección de “Protección Social”. Una vez confirmado, podrán transferir los fondos a sus cuentas bancarias. Es importante destacar que este procedimiento debe completarse en un plazo máximo de 15 días.

Este es uno de los bonos más esperados por miles de venezolanos en este momento. . (Foto: composición GEC)

Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC)

Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Ministerio de Energía Eléctrica (MPPEE)

Ministerio de Defensa (MPPD)

Cancillería

Presidencia, etc

Requisitos para recibir el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Estar formalmente registrados en el Sistema Patria.

Mantenerse activos en el MPPE.

Haber completado el curso de Formación de Docentes de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio.