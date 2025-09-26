Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta básica familiar mostró un ligero aumento en los últimos meses, que permite a las personas adquirir ciertos productos que conforman la canasta alimentaria. Pese a la crisis económica y social, el régimen de Nicolás Maduro continúa entregando diversos bonos para distintos sectores de la población. Sin embargo, muy pocos conocen que estos beneficios sociales tienen una fecha de caducidad, ya que al no aceptarlo podría perderlo todo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿HASTA CUÁNDO SE MANTENDRÁN ACTIVOS LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA?

En medio de las expectativas por la entrega de diversos estipendios en Venezuela, la plataforma Bonos Protectores Social al Pueblo informó que a partir del lunes 22 de septiembre se activó el esperado Bono Contra la Guerra Económica para los pensionados del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS). Este grupo de adultos mayores recibieron 7 800 bolívares, equivalentes a 50 dólares según la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV). Por otro lado, se espera que el Bono de Corresponsabilidad y Formación se active en los próximos días.

🚨 #ATENCIÓN: Inicia la entrega del #IngresoContraLaGuerraEconómica (septiembre 2025) a través del #SistemaPatria enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro para los pensionados y pensionadas de la patria.



Además, otro de los beneficios que se entregó, a través del Sistema Patria, fue el Bono Robert Serra que está dirigido exclusivamente para los jóvenes brigadistas de entre 18 y 35 años que se encuentren debidamente registrados en el programa socio-productivo. El monto del subsidio es de 832 50 bolívares o US$ 4,99 al tipo de cambio del banco venezolano. Así, los beneficiarios tienen un plazo máximo de 15 días para aceptar el estipendio o de lo contrario será eliminado. De esta manera, los usuarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373 que indicará la llegada del bono, así como podrán corroborar desde la aplicación móvil veMonedero.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTAFAS EN EL SISTEMA PATRIA

Las autoridades locales recomendaron a la población a mantenerse informados de los canales oficiales para evitar posibles fraudes o estafas en la entrega de los bonos. A continuación, algunas recomendaciones: