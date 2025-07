El Bono Único Familiar correspondiente al mes de julio ya está siendo entregado a través del Sistema Patria, como parte del programa de ayudas sociales del Gobierno venezolano. Esta transferencia económica beneficia a millones de familias registradas, y su entrega se está realizando de forma progresiva desde esta semana.

Si aún no te has inscrito en la plataforma o no sabes cómo verificar si eres beneficiario, es momento de actuar, ya que quedan pocos días para completar el proceso. A continuación, te contamos cómo registrarte.

¿CÓMO REGISTRARSE EN SISTEMA PATRIA?

Para registrarse en el Sistema Patria y optar a beneficios como los subsidios que brinda el gobierno venezolano, el primer paso fundamental es completar el registro en línea a través de la página web www.patria.org.ve. Una vez en el sitio, se debe seleccionar la opción ‘Usuario/contraseña’ y luego hacer clic en ‘Regístrate’ para iniciar el proceso.

El sistema solicitará información personal esencial como número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento y requerirá la validación del número telefónico mediante un código enviado por mensaje.

Posteriormente, se deberán ingresar datos adicionales como nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica precisa y crear una contraseña segura para finalmente hacer clic en ‘Registrar’.

Tras confirmar el registro exitoso e ingresar nuevamente con la cédula, el código de seguridad y la contraseña, la cuenta en la Plataforma Patria estará activa.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL BONO ÚNICO FAMILIAR?

El beneficio está destinado a los ciudadanos inscritos en la Plataforma Patria que ya forman parte de determinados programas sociales del Estado. Entre estos destacan Hogares de la Patria, Economía Familiar, 100% Escolaridad, José Gregorio Hernández, Parto Humanizado y Lactancia Materna.

¿CÓMO SABER SI ERES BENEFICIARIO DEL BONO?

Los beneficiarios recibirán un mensaje de confirmación desde los números oficiales 3532 o 67373, indicándoles que el pago ha sido realizado. También es posible verificar el abono ingresando a la aplicación veMonedero, donde se refleja el saldo actualizado y los movimientos recientes, según explica la plataforma Meridiano.

¿CÓMO COBRAR EL BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

El cobro de cualquier subsidio se realiza por el Sistema Patria. Los pasos a seguir son: ingresar al portal del Sistema Patria e iniciar sesión, dirigirse a ‘Monedero’, ingresar a ‘Retiro de fondos’, elegir el monedero de origen, el monto y el destino de los fondos, dar clic en ‘Continuar’ y luego en ‘Aceptar’. El sistema confirmará que el proceso es un éxito.

¿CUÁNDO VENCE EL PLAZO PARA COBRAR EL BONO ÚNICO FAMILIAR DE JULIO?

El bono será abonado hasta el 8 de julio de 2025, según el cronograma oficial del Sistema Patria. Esta asignación se distribuye gradualmente, por lo que los beneficiarios deben estar atentos a las notificaciones que lleguen durante ese periodo. Una vez vencida esta fecha, ya no será posible acceder al monto correspondiente a este mes.