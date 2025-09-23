¡Una buena noticia para todos los venezolanos! Estos son los bonos que están próximos a activarse vía Sistema Patria y puedes cobrar si cumples estos requisitos

A través de la plataforma Patria, se dio inicio a una nueva fase de asignación de bonos económicos, orientada a beneficiar a diversos grupos sociales en Venezuela. Esta medida forma parte del conjunto de acciones que desarrolla el Ejecutivo Nacional para fortalecer su política de respaldo y atención social a la ciudadanía. A continuación, te contaremos cuáles son los subsidios que llegan en los próximos días.

En los próximos días, el Ejecutivo nacional, liderado por Nicolás Maduro, iniciará la distribución de bonos mediante la plataforma del Sistema Patria, como parte de su estrategia de asistencia social dirigida a la población venezolana.

El Bono de Corresponsabilidad y Formación representa un respiro financiero para los empleados del sector público afiliados al Sistema Patria. En este mes de septiembre, aumenta la expectativa entre los beneficiarios.

Los depósitos comenzaron a realizarse desde el 13 de septiembre y se extenderán hasta el día 20, en un proceso gradual que llegará directamente a quienes estén registrados en la plataforma digital.

El bono tiene un valor de 17.760 bolívares, lo que equivale a aproximadamente 109,71 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Esta cifra fue dada a conocer a través de las plataformas oficiales del Sistema Patria y medios aliados en redes sociales.

La entrega del bono se realizará de forma progresiva y directa, únicamente a quienes estén correctamente registrados en la plataforma Patria. Los beneficiarios recibirán una notificación por mensaje de texto desde los números 3532 o 67373, y también podrán confirmar el depósito a través de la aplicación veMonedero.

El monto del bono será abonado directamente en el monedero digital del Sistema Patria, pero los beneficiarios deberán aceptarlo manualmente desde la sección de “Protección Social”. Una vez confirmado, podrán transferir los fondos a sus cuentas bancarias. Es importante destacar que este procedimiento debe completarse en un plazo máximo de 15 días.

Requisitos para recibir el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Estar formalmente registrados en el Sistema Patria.

Mantenerse activos en el MPPE.

Haber completado el curso de Formación de Docentes de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio.