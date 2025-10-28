El salvoconducto es un documento de viaje que autoriza a los ciudadanos venezolanos a regresar a su país en caso de tener ciertas dificultades, como el pasaporte vencido, perdido, robado o en mal estado. De hecho, este trámite está disponible exclusivamente para venezolanos por nacimiento o naturalización, quienes deben completar su registro consular y abonar un pago de 60 dólares como arancel. En ese contexto, una de las embajadas de Venezuela en Sudamérica informó sobre una importante modificación en dicho documento, lo que impacta de manera directa a este grupo de la población que desean retornar a su país y no cuentan con un pasaporte válido. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ EMBAJADA VENEZOLANA ANUNCIÓ CAMBIO EN EL TRÁMITE DE VIAJE?

A través de sus plataformas oficiales, la Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay anunció que a partir del viernes 31 de octubre solo realizarán solicitudes de salvoconducto únicamente para salidas desde territorio uruguayo. Esta medida tiene como objetivo asegurar una atención más rápida y prioritaria para los casos que cuenten con vuelos o traslados confirmados desde dicha nación.

Es así que, los ciudadanos venezolanos que se encuentren viviendo en otros países no estarán autorizados en tramitar este documento en Montevideo desde la fecha, aun cuando no dispongan de una embajada operativa en su nación de residencia. Como se recuerda, muchas personas, quienes ahora se ven perjudicados, tenían a Uruguay como una alternativa tras la clausura del consulado venezolano en Argentina desde el 2024. Asimismo, la embajada recordó que pronto normalizarán la atención.

Por último, la Sección Consular recordó que atiende al público de lunes a viernes, entre las 9:30 a. m. y las 4:30 p. m., en su sede ubicada en Rincón 745, esquina Ciudadela, en Ciudad Vieja, Montevideo. No es necesario agendar una cita previa. El trámite debe realizarse con una anticipación mínima de 7 días antes del viaje, o de 15 días si el solicitante vive fuera del territorio uruguayo, conforme comparte la plataforma 2001online.

¿CÓMO TRAMITAR EL SALVOCONDUCTO?

Previo a obtener este importante documento, el ciudadano venezolano deberá cumplir con una serie de requisitos. Tras ello, debe completar el formulario en línea y esperar la entrega digital del salvoconducto o solicitarlo en físico en Montevideo. Estos son los requerimientos:

Denuncia del extravío o deterioro del pasaporte (PDF)

Copia del pasaporte anterior

Boleto aéreo sellado por la aerolínea

Foto tipo carnet

